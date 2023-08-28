Как скачать видео с YouTube, Twitter и TikTok на iPhone и Android

По умолчанию ни одна площадка не предоставляет возможности скачать видео напрямую, и это понятно: сервисы не хотя так просто делиться контентом. Однако иногда вам может понадобиться скачать ролик для безобидных целей — себе на память, для отправки пожилой маме, чтобы её повеселить, или же для использования в качестве GIF-ки в мессенджере.
Вот как скачать видео с ютуба, твиттера или тикток — существует два способа.
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Онлайн-сервисыВ сети есть немало бесплатных онлайн-сервисов для скачивания видеороликов из соцсетей. Существуют универсальные сайты: например, savefrom.net позволяет скачивать видео почти из любой соцсети. А есть и узконаправленные:
- Для YouTube — getvideo.org
- Для Twitter — ssstwitter.com
- Для TikTok — ssstik.io.
Алгоритм действий на всех ресурсах один и тот же: копируете ссылку на видеоролик или пост с ним, после чего вставляете в специальное поле на главной странице сервиса. Жмете «Скачать» или «Получить ссылку», после чего сохраняете ролик в свою галерею.
Telegram-ботыДля любителей всё делать в Telegram есть специальные боты, которые скачивают ролики из соцсетей и присылают их вам в чат. Например:
- Для YouTube — @SaveYoutubeBot
- Для Twitter — @TwitterDownloaderBot
- Для TikTok — @tiktockbot.
Разумеется, при скачивании роликов не стоит нарушать авторские права. Не перезаливайте чужие видео от своего имени: это неуважение к авторам и нарушает закон.
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