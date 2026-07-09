Как скачивать музыку из Spotify в самом высоком качестве бесплатно и без регистрации. Шикарная утилита для macOS, Windows и Linux

Перейдите на страницу Releases проекта SpotiFLAC на GitHub;

Скачайте сборку для macOS в формате dmg;

Откройте загруженный файл и переместите приложение в папку«Программы»;

При первом запуске предоставьте все необходимые разрешения;

Найдите нужный трек или альбом в Spotify через браузер и скопируйте его ссылку;

Вставьте ссылку в SpotiFLAC и нажмите кнопку Download.

Откройте страницу Releases проекта и скачайте последнюю сборку для Windows;

Запустите установочный файл exe и следуйте инструкциям мастера установки;

После завершения установки запустите программу через меню «Пуск» или ярлык на рабочем столе;

Найдите нужный трек или альбом в Spotify через браузер и скопируйте его ссылку;

Вставьте ссылку в SpotiFLAC и нажмите кнопку Download.

Перейдите в раздел Releases проекта и скачайте пакет, соответствующий вашей платформе (ARM или x64);

При необходимости выдайте файлу права на выполнение;

Запустите приложение удобным для вашего дистрибутива способом;

При использовании AppImage не забудьте предварительно сделать файл исполняемым;

По завершению перейдите в браузер и найдите ссылку на нужный альбом в Spotify;

Вставьте в главное меню SpotiFLAC эту ссылку и нажмите Download.

В последнее время пользоваться музыкальными стриминговыми сервисами в России становится всё сложнее. Например, тот же Spotify официально недоступен, поэтому скачивать и оплачивать его приходится через ряд сложностей. На других платформах зачастую отсутствуют многие релизы последних лет. Вдобавок не всегда интернет работает стабильно, чтобы наслаждаться музыкой в дороге. Благо существуют утилиты, которые позволяют скачивать нужные песни для прослушивания офлайн. Одну из таких мы нашли сегодня.Утилита под названием SpotiFLAC позволяет скачивать любые песни в высоком качестве без каких-либо аккаунтов, распространяется бесплатно, имеет открытый исходный код и поддерживает сразу несколько популярных операционных систем. Если вы давно хотели собрать свою цифровую коллекцию, вам точно пригодится это приложение.Перед началом рекомендуем использовать актуальную версию операционной системы и скачивать программу только с официальной страницы проекта на GitHub. Так вы получите последнюю версию приложения и все актуальные исправления.Что умеет SpotiFLAC? Проект представляет собой кроссплатформенную утилиту с открытым исходным кодом. Она доступна для macOS, Windows и Linux и регулярно обновляется разработчиком. Среди главных особенностей проекта можно выделить лаконичный интерфейс, простую установку без сложной настройки, встроенный аудиоконвертер, просмотр текстов песен, очередь загрузок и многое другое.Как использовать SpotiFLAC наКак использовать SpotiFLAC наКак установить SpotiFLAC наПомимо загрузки песен, SpotiFLAC предлагает ряд функций. Например, аудиоконвертер для перевода музыки в mp3, ресемплер для обрезки и анализатор для проверки и улучшения качества некоторых треков.Как видите, SpotiFLAC — интересный проект, который демонстрирует возможности сообщества разработчиков и доступен сразу на нескольких операционных системах. А главное, что с его помощью можно скачать всю свою библиотеку в формате FLAC, закинуть на портативный плеер и наслаждаться качественным звуком через проводные наушники.