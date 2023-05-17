Как склеить несколько картинок прямо на iPhone с помощью быстрой команды

Скачайте и установите приложение «Команды»

Скачайте и установите вот эту быструю команду

Запустите команду — она предложит выбрать фото для склейки

Выберите, как склеивать — горизонтально, вертикально или сеткой.

В iOS 16 разработчики Apple добавили несколько полезных функций в приложение «Фото». К сожалению, одна нужная фишка в системе не появляется уже много лет — это склеивание нескольких фотографий в одну.Такой сценарий может пригождаться довольно часто. Например, вы что-то продаете и хотите создать коллаж из нескольких фотографий товара. Или же нужно отправить/распечатать фото документа и гораздо удобнее склеить в одну фотографию снимки нескольких страниц. В любом случае, теперь это можно сделать с помощью приложения «Команды» от самой Apple.Готово! Через мгновение коллаж будет сохранен в «Медиатеке». Далее вы можете отправить его или распечатать, как обычное изображение. Кстати, внутри самой команды по желанию можно поменять расстояние между склеиваемыми фото в пикселях, а также выставить режим склейки по умолчанию.