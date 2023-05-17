Как склеить несколько картинок прямо на iPhone с помощью быстрой команды

Олег

Команды

Фото: iDB

В iOS 16 разработчики Apple добавили несколько полезных функций в приложение «Фото». К сожалению, одна нужная фишка в системе не появляется уже много лет — это склеивание нескольких фотографий в одну.

Такой сценарий может пригождаться довольно часто. Например, вы что-то продаете и хотите создать коллаж из нескольких фотографий товара. Или же нужно отправить/распечатать фото документа и гораздо удобнее склеить в одну фотографию снимки нескольких страниц. В любом случае, теперь это можно сделать с помощью приложения «Команды» от самой Apple.

Алгоритм:

Готово! Через мгновение коллаж будет сохранен в «Медиатеке». Далее вы можете отправить его или распечатать, как обычное изображение. Кстати, внутри самой команды по желанию можно поменять расстояние между склеиваемыми фото в пикселях, а также выставить режим склейки по умолчанию. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Скрытая функция сохранения сайтов и писем на iPhone, о которой вы даже не подозревали
Как узнать индекс массы своего тела с помощью iPhone
Как использовать один номер WhatsApp сразу на нескольких смартфонах

Рекомендации

Рекомендации

Ozon тоже стал брать деньги за отказ от товара. Втихаря и очень робко (+ комментарий от Ozon)
Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+150
YABLOKOFON
На iOS 15 тоже работает )
Сегодня в 11:04
#