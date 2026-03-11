Как склеить несколько картинок прямо на iPhone с помощью быстрой команды

Коллажи из нескольких фото нередко пригождаются — например, чтобы выставить вещь на продажу в соцсетях или просто склеить смешной мем. Штатными средствами iOS пока не позволяет это сделать, но на помощь приходит приложение «Команды»:
- Скачайте и установите приложение «Команды»
- Скачайте и установите вот эту быструю команду
- Запустите команду — она предложит выбрать фото для склейки
- Выберите, как склеивать — горизонтально, вертикально или сеткой.
После этого коллаж сохранится в медиатеке, и вы можете отправить или распечатать его, как обычное изображение. Если ваши навыки это позволяют, внутри команды можно отредактировать расстояние между фото в пикселях, а также выставить режим склеивания по умолчанию.