Как склеить несколько картинок прямо на iPhone с помощью быстрой команды

Олег


Коллажи из нескольких фото нередко пригождаются — например, чтобы выставить вещь на продажу в соцсетях или просто склеить смешной мем. Штатными средствами iOS пока не позволяет это сделать, но на помощь приходит приложение «Команды»: 

  • Скачайте и установите приложение «Команды»
  • Скачайте и установите вот эту быструю команду
  • Запустите команду — она предложит выбрать фото для склейки
  • Выберите, как склеивать — горизонтально, вертикально или сеткой.

После этого коллаж сохранится в медиатеке, и вы можете отправить или распечатать его, как обычное изображение. Если ваши навыки это позволяют, внутри команды можно отредактировать расстояние между фото в пикселях, а также выставить режим склеивания по умолчанию. 
6
