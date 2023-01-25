Как скрыть Dynamic Island и красный индикатор при записи экрана на iPhone 14 Pro

С выходом iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max индикаторы состояния «переехали» с поверхности дисплея внутрь Dynamic Island. Это удобно, поскольку цветные точки больше не занимают место на дисплее, однако теперь появилась другая проблема.
Владельцы iPhone 14 Pro жалуются, что во время записи экрана «островок» остается на видео, а в нём моргает красная точка. Это портит визуальное восприятие ролика. Любопытно, что на скриншотах «пилюля» скрывается, а на записи экрана — нет. К счастью, это можно исправить.
Как убрать Dynamic Island с записи экрана:
- Откройте «Центр управления» (шторку с переключателями)
- Нажмите «Запись экрана»
- Во время 3-секундного обратного отсчета проведите по «островку» пальцем — горизонтально от любого края к центру.
Готово! После свайпа смартфон удалит изображение «островка» с вашей записи экрана.
Ранее мы рассказали, как можно расширить возможности Dynamic Island.