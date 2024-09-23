Как скрыть или заблокировать приложение на iOS 18

Компания Apple наконец прислушалась к просьбам покупателей и добавила в iOS 18 несколько серьезных улучшений, касающихся интерфейса. Помимо новых настроек оформления хоумскрина, теперь пользователь может по своему усмотрению убрать любое приложение с глаз, чтобы найти и открыть его мог только он сам.
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Чтобы только заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:
- Найдите нужный значок
- Удерживайте на нем палец
- Выберите «Требовать Face ID»
- Еще раз нажмите «Требовать Face ID».
Теперь приложение останется на экране, но для его открытия потребуется «посветить лицом».
Чтобы скрыть и заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:
- Найдите нужный значок
- Удерживайте на нем палец
- Выберите «Требовать Face ID»
- Выберите «Скрыть и требовать».
Готово! Теперь утилиты, использование которых вы хотите скрыть от посторонних, не будут появляться на рабочем столе и поиске Spotlight. Найти их можно будет лишь в отдельной папке библиотеки приложений, которая защищена биометрией. Учтите, что Siri не сможет работать со скрытыми приложениями. Разблокировка и удаление из «скрытых» делается точно так же: удерживайте палец на значке и выберите соответствующий вариант.