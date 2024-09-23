Как скрыть или заблокировать приложение на iOS 18

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple наконец прислушалась к просьбам покупателей и добавила в iOS 18 несколько серьезных улучшений, касающихся интерфейса. Помимо новых настроек оформления хоумскрина, теперь пользователь может по своему усмотрению убрать любое приложение с глаз, чтобы найти и открыть его мог только он сам.

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Чтобы только заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:
  • Найдите нужный значок
  • Удерживайте на нем палец
  • Выберите «Требовать Face ID»
  • Еще раз нажмите «Требовать Face ID».


Теперь приложение останется на экране, но для его открытия потребуется «посветить лицом».

iOS 18

Чтобы скрыть и заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:
  • Найдите нужный значок
  • Удерживайте на нем палец
  • Выберите «Требовать Face ID»
  • Выберите «Скрыть и требовать».

Готово! Теперь утилиты, использование которых вы хотите скрыть от посторонних, не будут появляться на рабочем столе и поиске Spotlight. Найти их можно будет лишь в отдельной папке библиотеки приложений, которая защищена биометрией. Учтите, что Siri не сможет работать со скрытыми приложениями. Разблокировка и удаление из «скрытых» делается точно так же: удерживайте палец на значке и выберите соответствующий вариант. 

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Комментарии

+1
Serghei
Привет! Я только пароли ставлю
час назад в 19:01
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