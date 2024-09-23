Как скрыть или заблокировать приложение на iOS 18



Компания Apple наконец прислушалась к просьбам покупателей и добавила в iOS 18 несколько серьезных улучшений, касающихся интерфейса. Помимо новых настроек оформления хоумскрина, теперь пользователь может по своему усмотрению убрать любое приложение с глаз, чтобы найти и открыть его мог только он сам.





Найдите нужный значок

Удерживайте на нем палец

Выберите «Требовать Face ID»

Еще раз нажмите «Требовать Face ID».

Найдите нужный значок

Удерживайте на нем палец

Выберите «Требовать Face ID»

Выберите «Скрыть и требовать».

Чтобы только заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:Теперь приложение останется на экране, но для его открытия потребуется «посветить лицом».Чтобы скрыть и заблокировать приложение с рабочего стола и из библиотеки:Готово! Теперь утилиты, использование которых вы хотите скрыть от посторонних, не будут появляться на рабочем столе и поиске Spotlight. Найти их можно будет лишь в отдельной папке библиотеки приложений, которая защищена биометрией. Учтите, что Siri не сможет работать со скрытыми приложениями. Разблокировка и удаление из «скрытых» делается точно так же: удерживайте палец на значке и выберите соответствующий вариант.