Как скрыть свой номер телефона в Telegram, чтобы не было спама

Олег

Telegram


Telegram набрал большую популярность в последние несколько лет — в основном благодаря возможности удобно читать новости и многочисленным гибким настройкам. Одной из них является возможность скрыть свой номер телефона от посторонних, чтобы не компрометировать себя в общих чатах или каналах.

Чтобы скрыть свой номер:
  • Откройте Telegram → «Настройки»
  • Выберите «Конфиденциальность»
  • Нажмите «Номер телефона»
  • Выберите «Никто» в блоке «Кто может видеть мой номер».

Telegram

Готово! Теперь другие пользователи Telegram не увидят ваш телефон и не смогут надоедать спамом. Исключение составляют лишь те, кто добавил вас к себе в контакты по номеру — это логично, ведь они уже знают ваш телефон.

На этой же странице чуть ниже можно отключить возможность находить вас в Telegram для других людей, даже если они знают ваш номер. Здесь есть вариант сделать исключение для тех, кто сохранен в ваших контактах. Кроме того, еще ниже можно добавить людей в исключения по одному или группами, если это необходимо. 

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iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
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