Как скрыть свой номер телефона в Telegram, чтобы не было спама

Откройте Telegram → «Настройки»

Выберите «Конфиденциальность»

Нажмите «Номер телефона»

Выберите «Никто» в блоке «Кто может видеть мой номер».

Telegram набрал большую популярность в последние несколько лет — в основном благодаря возможности удобно читать новости и многочисленным гибким настройкам. Одной из них является возможность скрыть свой номер телефона от посторонних, чтобы не компрометировать себя в общих чатах или каналах.Готово! Теперь другие пользователи Telegram не увидят ваш телефон и не смогут надоедать спамом. Исключение составляют лишь те, кто добавил вас к себе в контакты по номеру — это логично, ведь они уже знают ваш телефон.На этой же странице чуть ниже можно отключить возможность находить вас в Telegram для других людей, даже если они знают ваш номер. Здесь есть вариант сделать исключение для тех, кто сохранен в ваших контактах. Кроме того, еще ниже можно добавить людей в исключения по одному или группами, если это необходимо.