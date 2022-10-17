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Как следить за членами семьи или друзьями через iPhone или iPad

Олег

iPhone


Компания Apple год от года развивает свои iOS и iPadOS, внедряя всё новые функции и возможности. Как следствие, пользователю всё меньше требуется скачивать сторонние утилиты — почти всё необходимое присутствует в системе «из коробки».

Одной из таких функций является отслеживание местоположения членов семьи или друзей во встроенном приложении «Локатор». Оно позволяет в реальном времени отслеживать геолокацию супруга, ребенка или знакомого, всего один раз получив его согласие.

Функция крайне удобна: вместо того, чтобы постоянно звонить или писать человеку с вопросами «ты где?» или «ты скоро?», можно просто посмотреть в своем iPhone или iPad его местоположение и направление.

Чтобы настроить отслеживание:
  • Попросите супруга или ребенка найти вас в контактах
  • На вашей карточке контакта ему нужно найти строку «Поделиться геопозицией»
  • Выберите «Бессрочно».
Локатор

Готово! Теперь вы можете сделать то же самое для этого человека — тогда любой из вас сможет в любой момент увидеть местоположение другого.

Чтобы отследить человека:
  • Откройте приложение «Локатор»
  • Выберите вкладку «Люди»
  • Тапните на имя нужного вам человека в списке тех, кто дал вам доступ к своей геолокации
  • Немного подождите, пока смартфон обновит данные.
Локатор

Стоит отметить, что отследить человека без его разрешения у вас не получится — он обязательно должен подтвердить доступ к своей геопозиции на личном устройстве. Кроме того, следить таким образом за владельцем Android-смартфона не получится; необходимо, чтобы оба человека пользовались iPhone или iPad. 

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