Как следить за членами семьи или друзьями через iPhone или iPad

Компания Apple год от года развивает свои iOS и iPadOS, внедряя всё новые функции и возможности. Как следствие, пользователю всё меньше требуется скачивать сторонние утилиты — почти всё необходимое присутствует в системе «из коробки».
Одной из таких функций является отслеживание местоположения членов семьи или друзей во встроенном приложении «Локатор». Оно позволяет в реальном времени отслеживать геолокацию супруга, ребенка или знакомого, всего один раз получив его согласие.
Функция крайне удобна: вместо того, чтобы постоянно звонить или писать человеку с вопросами «ты где?» или «ты скоро?», можно просто посмотреть в своем iPhone или iPad его местоположение и направление.
Чтобы настроить отслеживание:
- Попросите супруга или ребенка найти вас в контактах
- На вашей карточке контакта ему нужно найти строку «Поделиться геопозицией»
- Выберите «Бессрочно».
Готово! Теперь вы можете сделать то же самое для этого человека — тогда любой из вас сможет в любой момент увидеть местоположение другого.
Чтобы отследить человека:
- Откройте приложение «Локатор»
- Выберите вкладку «Люди»
- Тапните на имя нужного вам человека в списке тех, кто дал вам доступ к своей геолокации
- Немного подождите, пока смартфон обновит данные.
Стоит отметить, что отследить человека без его разрешения у вас не получится — он обязательно должен подтвердить доступ к своей геопозиции на личном устройстве. Кроме того, следить таким образом за владельцем Android-смартфона не получится; необходимо, чтобы оба человека пользовались iPhone или iPad.