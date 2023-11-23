Как следить за местоположением родных и друзей в приложении 2ГИС

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Разработчики 2ГИС провели презентацию обновлённой версии приложений для Android и iOS. В неё добавлено несколько нововведений, которые ранее появились в «Google Картах» и Telegram.Пользователь 2ГИС может поделиться своей геолокацией с избранными контактами — людьми, добавленными в список друзей. Также можно видеть, где в настоящее время находятся ваши друзья, если они активируют в приложении такую возможность. До конца года в приложении 2ГИС будет реализована возможность управления видимостью на карте — можно будет скрывать своё местоположение на определённое время или постоянно.На карте показано, где находятся ваши друзья, в каком направлении и с какой скоростью они движутся, и сколько процентов заряда осталось на их смартфоне. Добавить друзей можно через профиль — подтягиваются контакты из телефонной книги и VK. Поделиться с ними информацией о вашем местоположении можно с помощью ссылки-приглашения.Разработчики 2ГИС также улучшили функции навигатора. Теперь он предлагает ближайшие варианты парковок и может строить маршрут к определённому подъезду жилого дома с учётом жилой инфраструктуры. Кроме того, дворы и парки стали выглядеть реалистичнее и было увеличено число 3D-моделей зданий.Перечисленные нововведения доступны в новой версии приложения 2ГИС, которая уже появилась в App Store. На Android-устройствах апдейт можно установить через само приложение, он также выложен на сайте разработчика. В Play Маркете приложение 2ГИС отсутствует из-за принадлежности к «Сбербанку», который находится под санкциями.