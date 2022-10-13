Как слушать ролики с YouTube в фоновом режиме без Premium-подписки

В Telegram появился специальный бот, который поможет слушать YouTube-видео в фоне без активной подписки Premium. Этот метод очень пригодится россиянам, поскольку оплатить премиум-подписку из России сейчас невозможно — Google закрыла возможность её подключать.
Адрес Telegram-бота — @YtbAudioBot. Его роль состоит в том, чтобы скачать аудиодорожку из YouTube-видеоролика и сохранить её для дальнейшего прослушивания. Бот дает возможность, в том числе, слушать видеоролики в фоне, как обычный аудиофайл из Telegram.
Чтобы слушать видео в фоне без премиум:
- Откройте бота по ссылке
- Выберите язык интерфейса
- Отправьте боту ссылку на ролик
- Слушайте аудиодорожку.
Ранее мы рассказали, что YouTube внедрил очень полезную функцию из Telegram.