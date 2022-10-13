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Как слушать ролики с YouTube в фоновом режиме без Premium-подписки

Олег

YouTube


В Telegram появился специальный бот, который поможет слушать YouTube-видео в фоне без активной подписки Premium. Этот метод очень пригодится россиянам, поскольку оплатить премиум-подписку из России сейчас невозможно — Google закрыла возможность её подключать.

Адрес Telegram-бота — @YtbAudioBot. Его роль состоит в том, чтобы скачать аудиодорожку из YouTube-видеоролика и сохранить её для дальнейшего прослушивания. Бот дает возможность, в том числе, слушать видеоролики в фоне, как обычный аудиофайл из Telegram.

Чтобы слушать видео в фоне без премиум:
  • Откройте бота по ссылке 
  • Выберите язык интерфейса
  • Отправьте боту ссылку на ролик
  • Слушайте аудиодорожку.
Полученное аудио можно прослушать прямо в боте, либо же отправить себе в «Избранное» или вообще переместить в другое приложение или аудиоплеер. Даже при воспроизведении из Telegram можно заниматься другими делами на смартфоне — аудио исправно играет в фоне.

Ранее мы рассказали, что YouTube внедрил очень полезную функцию из Telegram. 

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Комментарии

tellurian
+4556
tellurian
Так можно через другие сервисы это сделать и скачать в виде мр3.
Ещё один способ хорошо.
Сегодня в 12:22
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EDD
+68
EDD sukasun
Просветите пожалуйста)
2 часа назад в 18:52
#
+9
BigFuckinGun
А у всех картинки не грузит в ютюбе?
Сегодня в 16:04
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