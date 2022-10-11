Как сменить имя пользователя (профиля) на Windows

Откройте «Параметры» → «Учетная запись» → «Личная информация»

Выберите пункт «Управление моей учетной записью Microsoft» — откроется веб-версия настроек аккаунта

Войдите в свою учетную запись Microsoft и нажмите «Личная информация» → «Изменить имя»

После ввода желаемого имени нажмите «Сохранить».

Нажмите Win + R

Введите control userpasswords2 и нажмите Enter

В появившемся окошке выберите пользователя, которого нужно переименовать и нажмите «Свойства»

Введите новое имя и нажмите «Применить».

Нередко первичная настройка нового компьютера производится наспех или в растрепанных чувствах. По этой причине имя пользователя зачастую устанавливается «от фонаря», чтобы просто побыстрее пройти все шаги и начать пользоваться устройством.Однако спустя время вы можете захотеть сменить имя пользователя учетной записи Windows. Сделать это не очень сложно — удалять текущий аккаунт или профиль вовсе не требуется.Есть еще один способ —После совершения этих действий на компьютере изменится имя пользователя на экране блокировки, в приложении «Настройки» и прочих местах системы. При этом папка с именем пользователя, в которой хранятся ваши файлы и данные, не переименуется. Изменить ее имя можно, но не рекомендуется, поскольку из-за этого могут сбиться настройки компьютера и приложений.