Windows Гайды

Как сменить имя пользователя (профиля) на Windows

Олег

Windows 10


Нередко первичная настройка нового компьютера производится наспех или в растрепанных чувствах. По этой причине имя пользователя зачастую устанавливается «от фонаря», чтобы просто побыстрее пройти все шаги и начать пользоваться устройством.

Однако спустя время вы можете захотеть сменить имя пользователя учетной записи Windows. Сделать это не очень сложно — удалять текущий аккаунт или профиль вовсе не требуется.

Чтобы переименовать аккаунт в Windows 10:
  • Откройте «Параметры» → «Учетная запись» → «Личная информация»
  • Выберите пункт «Управление моей учетной записью Microsoft» — откроется веб-версия настроек аккаунта
  • Войдите в свою учетную запись Microsoft и нажмите «Личная информация» → «Изменить имя»
  • После ввода желаемого имени нажмите «Сохранить».
Windows 10

Есть еще один способ — переименование в консоли:
  • Нажмите Win + R
  • Введите control userpasswords2 и нажмите Enter
  • В появившемся окошке выберите пользователя, которого нужно переименовать и нажмите «Свойства»
  • Введите новое имя и нажмите «Применить».
Windows 10

Готово! После совершения этих действий на компьютере изменится имя пользователя на экране блокировки, в приложении «Настройки» и прочих местах системы. При этом папка с именем пользователя, в которой хранятся ваши файлы и данные, не переименуется. Изменить ее имя можно, но не рекомендуется, поскольку из-за этого могут сбиться настройки компьютера и приложений. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

+23
NYX
На маке этого делать нельзя, это грозит багами. На винде, думаю, тоже самое. Об этом есть статьи, что имя юзера менять нужно вместе с переустановкой на чистую.
11 октября 2022 в 12:37
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+36
KDAphone
создать нового пользователя с требуемым именем с правами админа, зайти в новый профиль, удалить старый. И ни каких проблем с именем каталога нового пользователя
11 октября 2022 в 17:53
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