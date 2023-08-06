Как сменить направление прокрутки в macOS, чтобы было как в Windows

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Пользователи Windows, которые решили перейти на Mac, однозначно заметили, что на «яблочных» компьютерах по умолчанию выбрана так называемая «естественная» прокрутка списков. При движении колесиком мыши или пальцами по трекпаду контент перемещается в направлении движения.









В Windows это зачастую работает наоборот: крутишь вверх — список двигается вниз. Если вам более удобен вариант от Microsoft или же просто не хочется переучиваться, можно изменить этот параметр:



Откройте «Настройки» → «Трекпад»

Перейдите на вкладку «Прокрутка и масштабирование»

Снимите галочку с пункта «Направление прокрутки: обычное».



Готово. Теперь списки на вашем Mac будут двигаться привычным образом.

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