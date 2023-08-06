Как сменить направление прокрутки в macOS, чтобы было как в Windows

Олег

MacBook

Фото: Unsplash

Пользователи Windows, которые решили перейти на Mac, однозначно заметили, что на «яблочных» компьютерах по умолчанию выбрана так называемая «естественная» прокрутка списков. При движении колесиком мыши или пальцами по трекпаду контент перемещается в направлении движения.




В Windows это зачастую работает наоборот: крутишь вверх — список двигается вниз. Если вам более удобен вариант от Microsoft или же просто не хочется переучиваться, можно изменить этот параметр:

Откройте «Настройки» → «Трекпад»
Перейдите на вкладку «Прокрутка и масштабирование»
Снимите галочку с пункта «Направление прокрутки: обычное».

Готово. Теперь списки на вашем Mac будут двигаться привычным образом. 


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Комментарии

–471
NYX
Новость как унижение людей, пользующих технику эппл. Это ж надо, в Настройках даже видео-инструкции есть на каждую настройку. Ну прям совсем за долбаебов держит вас дорогая редакция. Что скажете, хомячки
Вчера в 19:18
#
–471
NYX NYX
Не слышу
Вчера в 19:38
#
st00p1dm0nkey
+4054
st00p1dm0nkey NYX
Дождитесь инструкции про увеличение громкости или очистки динамиков, и мир заиграет новыми красками 😂
2 часа назад в 21:55
#
+194
Holldann
А можно инструкцию как в виндовсе нормалную прокрутку сделать?
11 минут назад
#