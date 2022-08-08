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Как сменить номер телефона, привязанный к «Сбербанк Онлайн» или «Тинькофф»

Олег

Сбербанк и Тинькофф


При открытии счета в любом российском банке у вас попросят указать номер телефона, который впоследствии будет «привязан» к банковскому аккаунту. Телефон нужен для того, чтобы банк мог связаться с вами: прислать проверочный код, уведомление о платеже или зачислении и так далее.

Если вы открыли счет в «Сбербанке» или «Тинькофф» уже достаточно давно, то с того времени номер телефона мог смениться. Кроме того, телефон или «симку» можно потерять, и в таком случае тоже придется сменить привязанный к банку номер.

Как сменить номер телефона в «Сбербанке»:
  • Откройте приложение и нажмите на свою аватарку в верхнем углу экрана
  • Найдите раздел «Контакты» — в мобильном приложении он находится в «карусели» «Данные и Сбер ID»
  • В блоке «Телефоны» вы увидите свой привязанный номер 
Сбер
  • Теперь можно либо изменить существующий номер, либо привязать второй — выберите, что вам больше подходит
  • Чтобы изменить текущий номер, нажмите на него и выберите «Изменить».
После смены номера СМС не будут поступать на него в течение нескольких дней — учитывайте это, если собираетесь совершать покупки в интернете в ближайшее время (проверочный СМС-код получить не удастся).

Как сменить номер телефона в «Тинькофф-банке»:
  • Откройте приложение банка и нажмите на свою аватарку и имя
  • Выберите «Ваши данные» под аватаркой и нажмите на привязанный номер телефона
  • Следуйте подсказкам приложения.
Тинькофф

В процессе смены номера банк может попросить вас подтвердить свою личность: например, принять входящий звонок и ответить на пару вопросов о счете, или же сообщить код из СМС. В некоторых случаях аналитические сервисы банка понимают, что это именно вы, и подтверждений не требуется. 

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Комментарии

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Статья из серии: «А сейчас мы вас научим отвечать на звонки и выключать телефон» 🤷🏻
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