Как сменить номер телефона, привязанный к «Сбербанк Онлайн» или «Тинькофф»

При открытии счета в любом российском банке у вас попросят указать номер телефона, который впоследствии будет «привязан» к банковскому аккаунту. Телефон нужен для того, чтобы банк мог связаться с вами: прислать проверочный код, уведомление о платеже или зачислении и так далее.
Если вы открыли счет в «Сбербанке» или «Тинькофф» уже достаточно давно, то с того времени номер телефона мог смениться. Кроме того, телефон или «симку» можно потерять, и в таком случае тоже придется сменить привязанный к банку номер.
Как сменить номер телефона в «Сбербанке»:
- Откройте приложение и нажмите на свою аватарку в верхнем углу экрана
- Найдите раздел «Контакты» — в мобильном приложении он находится в «карусели» «Данные и Сбер ID»
- В блоке «Телефоны» вы увидите свой привязанный номер
- Теперь можно либо изменить существующий номер, либо привязать второй — выберите, что вам больше подходит
- Чтобы изменить текущий номер, нажмите на него и выберите «Изменить».
Как сменить номер телефона в «Тинькофф-банке»:
- Откройте приложение банка и нажмите на свою аватарку и имя
- Выберите «Ваши данные» под аватаркой и нажмите на привязанный номер телефона
- Следуйте подсказкам приложения.
В процессе смены номера банк может попросить вас подтвердить свою личность: например, принять входящий звонок и ответить на пару вопросов о счете, или же сообщить код из СМС. В некоторых случаях аналитические сервисы банка понимают, что это именно вы, и подтверждений не требуется.