Как сменить номер телефона, привязанный к Wildberries. Боюсь вас огорчить





В последние несколько лет номер телефона плавно и незаметно стал необходимым атрибутом практически для любого онлайн-сервиса. Хочешь создать email-ящик, зарегистрироваться в соцсети, покупать на маркетплейсе, даже получить дисконтную карту на заправке — вноси номер телефона и подтверждай его одноразовым кодом.



У такого способа идентификации есть как плюсы, так и минусы, но это тема для отдельной заметки. Нам важно другое: номер телефона привязывается сегодня почти во всех приложениях и сервисах. А что делать, если вам потребовалось сменить личный номер? Или же просто выделить отдельную симку для всевозможных одноразовых кодов?



На этот случай сервисы обычно предусматривают функцию смены привязанного номера телефона. Она имеется у банков — мелких и системно значимых, у маркетплейсов, у соцсетей и email-сервисов; даже «Госуслуги» позволяют сменить привязанный номер. Но есть досадное исключение.





Как привязать другой телефон к Wildberries

историю заказов, которая нередко пригождается при периодической покупке одних и тех же товаров (кофе, насадки на зубную щетку, бытовая химия и так далее)

хороший процент выкупа, если он у вас есть

подборку «отложенных» товаров

персональные скидки.

А никак. Удивлены?В течение нескольких месяцев я постепенно перевожу онлайн-сервисы на другой, никому не известный номер телефона. WB остался в числе последних: в приложении функции смены номера не обнаружилось, и я, зная специфику «ягодок», подумал, что опция скорее всего есть в веб-версии. Сделаю потом.Однако сегодня я полез в личный кабинет на сайте WB и не обнаружил кнопки смены номера телефона даже там. Решил написать в службу поддержки и получил обескураживающий ответ от бота:Серьезно, Wildberries? В 2024 году ты не позволяешь сменить номер телефона, тогда как компании и сервисы любого уровня значимости предоставляют такую возможность? Мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать масштаб дна фиолетового маркетплейса.Единственный способ использовать WB с нужным вам номером телефона — это зарегистрироваться заново. При этом вы теряете:Я искренне считаю, что это ненормально. В любом сервисе — тем более маркетплейсе — просто обязана быть функция смены привязанного номера телефона. Её отсутствие является крайним неуважением к пользователю. Если вы не согласны и поддерживаете WB, добро пожаловать в комментарии.