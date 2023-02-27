Как сменить обои экрана блокировки на macOS Ventura

Олег

macOS


Осенью 2022 года Apple выпустила свою новую macOS Ventura. Нововведений в ней было довольно мало, но инженеры Apple кое-что поменяли «под капотом» этой ОС.

Среди прочего, в macOS Ventura изменился алгоритм входа в систему, что дало возможность довольно легко сменить обои экрана блокировки. Установить можно любое изображение на свой вкус. Вот как это сделать:
  • Найдите изображение для обоев и откройте его в приложении «Просмотр»
  • Нажмите «Файл» → «Экспортировать», выберите формат PNG
  • Введите название lockscreen и сохраните картинку на рабочий стол 
macOS
  • Откройте Finder и нажмите cmd shift G
  • Вставьте адрес /Library/Caches/Desktop Pictures/ и нажмите Enter
  • Откройте папку с длинным названием из букв и цифр — внутри будет файл lockscreen.png
  • Перетащите в неё вашу картинку с заменой оригинальных обоев.

Готово! Теперь на экране ввода пароля и входа в систему вы увидите свои кастомные обои. Имейте в виду, что они собьются, если вы смените обои рабочего стола.

Ранее мы рассказали, как установить любую игру или приложение из iOS на Mac с чипом M1 и M2. А вот здесь собрали пять причин для перехода на Silicon Mac с любого другого компьютера. 

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Источник:
OSX Daily
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