Как сменить регион Apple ID даже при активных подписках. Эксклюзивно для РФ 🇷🇺

Компания Apple сделала послабление для пользователей из России и тихо отменила одно из своих правил. Теперь можно сменить регион своего аккаунта даже с активной подпиской на нем.

Как было раньше

Как стало теперь

Зачем это изменение?

Как происходит смена региона Apple ID в России

Зашел в App Store и нажал на аватарку Тапнул на свое имя сверху

Нажал на строку «Регион»

Нашел в списке Казахстан и выбрал его

Увидел предупреждение — смена региона приведет к отмене возобновляемых подписок

Принял пользовательское соглашение

Ввел адресные данные, которые взял из поисковика (в том числе почтовый индекс)

Увидел Казахстан в строке региона Apple ID.

Что стало с активной подпиской

Что еще надо знать о смене региона Apple ID

После смены региона аккаунта цены на приложения, игры, подписки и внутриигровые покупки также изменятся. Apple варьирует ценовую политику в зависимости от конкретной страны — ее финансового состояния и готовности жителей платить определенные суммы. Поэтому цены на привычные сервисы в других регионах (например, в долларовой или еврозоне) могут вас неприятно удивить. Тот же YouTube Premium в России стоит 249 руб/мес ($3,1), в Грузии — $8,99 (720 рублей по курсу), а в Казахстане — 3500 тенге (около 600 рублей по курсу).

После смены на регион, отличный от России, вы, скорее всего, не сможете скачивать российские замаскированные приложения, которые время от времени выпускают подсанкционные банки и другие компании. Обычно они ограничивают доступ к утилите исключительно российским регионом, чтобы приложение продержалось в App Store подольше. Если для вас это важный фактор, стоит завести второй аккаунт.

Перед тем, как перенести Apple ID в другой регион, пользователю нужно было завершить все «денежные вопросы» в аккаунте. Все средства с баланса пришлось бы потратить, а все подписки — сначала отменить, потом дождаться завершения оплаченного ранее периода. Лишь после этого Apple разрешила бы сменить регион.Эксклюзивно для пользователей из России (для аккаунтов с регионом «Россия» в настройках) Apple сделала послабление. Даже если у вас есть активные подписки, смена региона всё равно произведется.При этом наличие средств на балансе всё еще препятствует «переезду». И это логично: послабление сделано для того, чтобы россияне могли продолжить оплачивать свои подписки, а если баланс не пуст, то и совершать виртуальную миграцию незачем.Некоторые пользователи сообщают, что некоторые активные подписки от самой Apple мешают смене региона. Возможно, это временная недоработка, которая будет исправлена, а может быть особенность в стиле "как есть".Что дает это изменение? Теперь россияне могут сменить регион, не отменяя текущие подписки, чтобы привязать зарубежный способ оплаты и продолжить пользоваться привычными сервисами.Если у вас нет зарубежной банковской карты или симки, для вас ничего не изменилось. К примеру, в регионе Казахстан также доступна оплата с баланса SIM-карты, правда уже в тенге, а не в рублях. В любой другой стране дается возможность оплаты сервисов в App Store с помощью местной банковской карты. Это значит, что при смене региона аккаунта на условную Грузию вам потребуется именно грузинская банковская карта. При этом сама по себе смена происходит и без указания платежного метода: на этапе ввода адреса можно выбрать вариант «Нет / None».Я провел эксперимент и сменил регион на своем дополнительном аккаунте с региона Россия на Казахстан. Денег на балансе у меня не было, но присутствовала активная годовая подписка на Caramba Switcher для macOS. Что я сделал:После смены региона она пропала из списка активных, при этом совершенный по ней последний платеж в рублях отображался в соответствующем разделе. Судя по поведению приложения Caramba Switcher на моем макбуке, подписка продолжила работать. После того, как я сменил регион обратно на Россию, она снова присутствовала в списке активных и даже не была отменена.