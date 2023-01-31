Как сменить загрузочный диск по умолчанию на Mac или MacBook

Олег

Mac


Владельцы компьютеров Mac и MacBook нередко устанавливают на него Windows в качестве второй операционной системы. Причины для этого могут быть разными: рабочая необходимость, отсутствие необходимого софта на macOS, желание поиграть и так далее.

Однако после установки пользователь может столкнуться с двумя трудностями:
  • Mac начинает по умолчанию включать Windows, а для входа в macOS приходится удерживать клавишу alt
  • Mac включается в macOS, но человек чаще пользуется Windows и хочет при включении компьютера попадать именно в эту ОС.

К счастью, выбрать загрузочный диск или раздел по умолчанию на Mac можно очень быстро и просто.
  • Откройте «Настройки» → «Загрузочный диск»
  • На macOS Ventura: откройте «Настройки» → «Основные» → «Загрузочный диск» 
macOS
  • Нажмите на замок внизу окна и подтвердите личность паролем или биометрией
  • Щелкните нужный вам диск, чтобы он подсветился рамкой, и «закройте» замок.

Готово! Теперь выбранный диск будет использоваться по умолчанию при включении компьютера. 

Ранее мы рассказали о всех способах удаления приложений на macOS, а также как изменить порядок значков в окнах или статус-баре. 

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