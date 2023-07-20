Как смотреть чужие сторис в Инсте* без палева? Бывшие даже не узнают, что вы за ними следите

Артем
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Фото: Shatterstock

Несмотря на то, что ряды российских пользователей Instagram* значительно убавилось, многие до сих пор делятся подробностями своей жизни в этой соцсети. Хотите быть в курсе, что происходит у друзей или бывших и не спалиться? Ловите способ, как сделать это грамотно.

Для этого не потребуется взломанных или модифицированных версий, все элементарно проворачивается из оригинального приложения.

Вот как это сделать:

  • Запускаем приложение
  • Открываем сторис перед тем человеком, за которым хотим подглядеть
  • Не отпуская пальца, свайпаем влево так, чтобы экран не перелистнулся на новый
  • Тапнув вторым пальцем, новые сторис будут переключаться, их можно прочитать
  • Возвращаем все на место. 



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Таким образом можно просмотреть все карточки, и они не будут отмечены как прочитанные. Пользователь не поймет, что вы заглядывали на его страницу.

*Meta и Instagram признаны экстремистской организацией на территории РФ.
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Комментарии

Hello!
+613
Hello!
Там что, «за человеком которым хотим подглядеть», может видеть кто просматривал сторис, а кто нет?
час назад в 14:10
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