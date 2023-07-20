Как смотреть чужие сторис в Инсте* без палева? Бывшие даже не узнают, что вы за ними следите

Запускаем приложение

Открываем сторис перед тем человеком, за которым хотим подглядеть

Не отпуская пальца, свайпаем влево так, чтобы экран не перелистнулся на новый

Тапнув вторым пальцем, новые сторис будут переключаться, их можно прочитать

Возвращаем все на место.

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Несмотря на то, что ряды российских пользователей Instagram* значительно убавилось, многие до сих пор делятся подробностями своей жизни в этой соцсети. Хотите быть в курсе, что происходит у друзей или бывших и не спалиться? Ловите способ, как сделать это грамотно.Для этого не потребуется взломанных или модифицированных версий, все элементарно проворачивается из оригинального приложения.Вот как это сделать:Таким образом можно просмотреть все карточки, и они не будут отмечены как прочитанные. Пользователь не поймет, что вы заглядывали на его страницу.