Как снимать видео с музыкой на iPhone с iOS 18

Олег

Фото: Unsplash


Наверняка вы хотя бы раз в жизни хотели снять видео с музыкальным сопровождением на смартфон, но не смогли этого сделать. Apple настроила iOS таким образом, что в момент начала видеозаписи воспроизведение музыки на нём прерывается — система считает её помехой для записи ролика.

Ранее периодически появлялись мудрёные и похожие на костыли способы снять видео с музыкой, но теперь есть полноценный способ это сделать. Опция пришла вместе с iOS 18:

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  • Откройте «Настройки»
  • Найдите и выберите пункт «Камера»
  • В строке «Звукозапись» включите тумблер «Воспроизведение аудио».
iOS 18

Готово! Теперь можно включать трек на всю громкость и начинать снимать сногсшибательный контент. 

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Комментарии

+632
law
Моно …
Сегодня в 00:12
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s_medik
+3459
s_medik
Всегда звук был если включать запись видео через режим фото, сдвиганием кнопки затвора вправо.
2 часа назад в 00:50
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