Как снимать видео с музыкой на iPhone с iOS 18



Наверняка вы хотя бы раз в жизни хотели снять видео с музыкальным сопровождением на смартфон, но не смогли этого сделать. Apple настроила iOS таким образом, что в момент начала видеозаписи воспроизведение музыки на нём прерывается — система считает её помехой для записи ролика.



Ранее периодически появлялись мудрёные и похожие на костыли способы снять видео с музыкой, но теперь есть полноценный способ это сделать. Опция пришла вместе с iOS 18:







Откройте «Настройки»



Найдите и выберите пункт «Камера»

В строке «Звукозапись» включите тумблер «Воспроизведение аудио».



Готово! Теперь можно включать трек на всю громкость и начинать снимать сногсшибательный контент. Готово! Теперь можно включать трек на всю громкость и начинать снимать сногсшибательный контент.