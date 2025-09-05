Как снизить прозрачность «жидкого стекла» в iOS 26 и iPadOS 26

Фото: AppleДля таких пользователей есть способ видоизменить интерфейс до приемлемого состояния. Алгоритм:
Всего через несколько дней Apple официально представит свои новые ОС для iPhone, iPad и Mac. Однако многие фанаты уже успели попробовать бета-версии и составили свое впечатление. Большинству изменения по душе, но есть и те, кто не оценил «жидкое стекло» — прозрачные переливающиеся панели в системе.
Всего через несколько дней Apple официально представит свои новые ОС для iPhone, iPad и Mac. Однако многие фанаты уже успели попробовать бета-версии и составили свое впечатление. Большинству изменения по душе, но есть и те, кто не оценил «жидкое стекло» — прозрачные переливающиеся панели в системе.
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Выберите пункт «Дисплей и размер текста»
- Включите тумблер «Понижение прозрачности».
Теперь многие меню и панели в iOS 26 станут более матовыми, а ваше настроение повысится.