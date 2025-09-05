Как снизить прозрачность «жидкого стекла» в iOS 26 и iPadOS 26

Олег

iOS 26

Фото: Apple 

Всего через несколько дней Apple официально представит свои новые ОС для iPhone, iPad и Mac. Однако многие фанаты уже успели попробовать бета-версии и составили свое впечатление. Большинству изменения по душе, но есть и те, кто не оценил «жидкое стекло» — прозрачные переливающиеся панели в системе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для таких пользователей есть способ видоизменить интерфейс до приемлемого состояния. Алгоритм:

  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Выберите пункт «Дисплей и размер текста»
  • Включите тумблер «Понижение прозрачности».

Теперь многие меню и панели в iOS 26 станут более матовыми, а ваше настроение повысится. 

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышли шестые публичные бета-версии iOS 26 и macOS Tahoe для всех
Как повысить чёткость скриншотов и включить HDR на iPhone
iOS 26 научилась быстрее заряжать айфоны

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии