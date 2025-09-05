Как снизить прозрачность «жидкого стекла» в iOS 26 и iPadOS 26

Всего через несколько дней Apple официально представит свои новые ОС для iPhone, iPad и Mac. Однако многие фанаты уже успели попробовать бета-версии и составили свое впечатление. Большинству изменения по душе, но есть и те, кто не оценил «жидкое стекло» — прозрачные переливающиеся панели в системе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides