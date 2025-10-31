Как сохранить доступ к Telegram, когда SMS от мессенджера блокируют





На днях стало На днях стало известно о новом ограничении для российских пользователей Telegram: операторам связи запретили передавать SMS и звонки от мессенджера новым пользователям. Эта мера может затронуть не только тех, кто только регистрируется, но и существующих пользователей, которые могут потерять доступ к аккаунту при необходимости повторной авторизации, например, после смены устройства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Можно полностью отказаться от получения SMS-кодов, перейдя на альтернативные методы авторизации.Первый шаг — установка облачного пароля. Для этого в настройках мессенджера необходимо зайти в раздел «Конфиденциальность» и установить пароль, указав актуальный email-адрес для его восстановления. Важно понимать, что эта почта используется только для сброса самого пароля, но не для получения кодов входа.Второй шаг — запасной вход в аккаунт с нескольких устройств. Код для авторизации приходит на все активные сессии, поэтому критически важно иметь активную сессию в Telegram на другом смартфоне, компьютере или планшете. Ни в коем случае не стоит выходить из аккаунта на резервных устройствах, так как они становятся главным каналом для получения кодов.Третий шаг — привязка email для получения кодов авторизации. Это отдельная от облачного пароля функция. При входе с нового устройства Telegram может предложить привязать электронную почту. Если этого не происходит, можно попробовать сбросить облачный пароль, чтобы запустить процесс заново. Для большей безопасности следует использовать почтовый ящик, отличный от того, что привязан для восстановления пароля.Выполнив эти шаги, получится создать многоуровневую систему защиты. Коды для входа будут приходить на другие активные устройства, а в случае их отсутствия — на резервный email. Это нивелирует риски, связанные с блокировкой SMS от Telegram.