Как сохранить голосовые WhatsApp в виде файла на Android и iOS

Олег

WhatsApp


Голосовые сообщения прочно вошли в наш быт как еще один способ обмена информацией. Чуть ранее мы рассуждали о голосовых и пытались понять, что заставляет людей использовать их везде и всюду, а также помирить фанатов и противников «голосовух».

Однако никто не будет спорить, что порой в голосовых сообщениях нам присылают что-то очень важное. Чтобы случайно не удалить запись, вы возможно захотите сохранить её в виде файла с возможностью прослушивания в любой момент. К счастью, это можно сделать — причем, как на iPhone, так и на Android-смартфоне.

На iOS:
  • Откройте чат и зажмите голосовое сообщение пальцем
  • Выберите «Переслать»
  • В углу экрана нажмите «Поделиться»
  • Выберите «Сохранить в Файлы».
WA

На Android:
  • Откройте чат и зажмите голосовое сообщение пальцем
  • Нажмите кнопку «три точки» в углу экрана
  • Выберите «Поделиться»
  • Коснитесь иконки почтового приложения или Google-диска.
WA

Готово! В результате вы получите аудиофайл с голосовым сообщением и сможете использовать его по своему усмотрению. 

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Источник:
GuidingTech
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