Как сохранить голосовые WhatsApp в виде файла на Android и iOS

Голосовые сообщения прочно вошли в наш быт как еще один способ обмена информацией. Чуть ранее мы рассуждали о голосовых и пытались понять, что заставляет людей использовать их везде и всюду, а также помирить фанатов и противников «голосовух».
Однако никто не будет спорить, что порой в голосовых сообщениях нам присылают что-то очень важное. Чтобы случайно не удалить запись, вы возможно захотите сохранить её в виде файла с возможностью прослушивания в любой момент. К счастью, это можно сделать — причем, как на iPhone, так и на Android-смартфоне.
На iOS:
- Откройте чат и зажмите голосовое сообщение пальцем
- Выберите «Переслать»
- В углу экрана нажмите «Поделиться»
- Выберите «Сохранить в Файлы».
На Android:
- Откройте чат и зажмите голосовое сообщение пальцем
- Нажмите кнопку «три точки» в углу экрана
- Выберите «Поделиться»
- Коснитесь иконки почтового приложения или Google-диска.
Готово! В результате вы получите аудиофайл с голосовым сообщением и сможете использовать его по своему усмотрению.
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