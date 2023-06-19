Как создать профили Safari в iOS 17 и навсегда разделить работу и личную жизнь

Олег

Фото: GuidingTech

Фото: GuidingTech

Компания Apple представила обновленный Safari на WWDC 2023. Браузер неплохо прокачали: например, его теперь можно защитить биометрией, а еще Safari умеет пресекать слежку сайтов за пользователем.

Еще одной полезной фичей Safari стали «Профили». По сути, это прокачанные группы вкладок на максималках. Профили позволяют фильтровать ваш веб-серфинг, разделив работу, личные и семейные вопросы, хобби и так далее. А еще они будут полезны, если вашим устройством пользуетесь не только вы.

Чтобы создать профиль:

  • Обновите ваш iPhone/iPad до iOS 17
  • Откройте «Настройки» → Safari → «Новый профиль»
  • Введите имя профиля, значок, поддерживаемые расширения и нажмите «Готово».
iOS 17

Теперь можно открыть Safari, нажать на меню вкладок → «Еще» и выбрать созданный профиль. Готово! Вы работаете внутри него.

После создания определенного профиля Safari будет хранить историю и кэш только в его пределах; это значит, что вы сможете не просто разделить посещаемые сайты по тематике, но и входить в разные аккаунты в рамках одного браузера. Журнал посещений тоже будет храниться лишь внутри профиля и не смешается с остальной историей. 

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Источник:
GuidingTech
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Комментарии

+134
lokky
К тому, что удобно, привыкать не требуется.
час назад в 20:24
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