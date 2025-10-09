Как создать Цифровой ID в MAX по упрощенной схеме





Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуг. Цифровой ID, выпущенный новым способом, можно использовать только для подтверждения возраста.Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Получить доступ к сервису могут только совершеннолетние граждане России.Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав. Для создания Цифрового ID с помощью водительских прав необходимо:• Выбрать в профиле МАХ иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»• Дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»• Нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам• Сделать селфи• Получить подтверждение, что Цифровой ID готов.МАХ запустил возможность создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Технологию начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры: «Магнит», Х5 и «ВкусВилл».Подтвердить совершеннолетие при покупке товаров с ограничением возраста можно в десятках магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России.