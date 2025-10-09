Как создать Цифровой ID в MAX по упрощенной схеме

Артем
serthaerthaerh.png

Займет не больше пары минут

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуг. Цифровой ID, выпущенный новым способом, можно использовать только для подтверждения возраста. 

Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Получить доступ к сервису могут только совершеннолетние граждане России.

Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав. Для создания Цифрового ID с помощью водительских прав необходимо:

• Выбрать в профиле МАХ иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»
• Дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»
• Нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам
• Сделать селфи
• Получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

МАХ запустил возможность создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Технологию начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры: «Магнит», Х5 и «ВкусВилл». 

Подтвердить совершеннолетие при покупке товаров с ограничением возраста можно в десятках магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В мессенджере MAX заработала опция, которая никогда не появится в Telegram и WhatsApp
Как создать «Цифровой ID» в мессенджере MAX?
До $250 за аккаунт в Max: госмессенджер стал новым инструментом мошенников

Рекомендации

Рекомендации

Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии