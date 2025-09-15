Как создать «Цифровой ID» в мессенджере MAX?

Национальный мессенджер МАХ запустил создание Цифрового ID — аналога бумажных документов. С его помощью можно будет покупать продукцию 18+ или подтвердить свою личность. Мы в iGuides одними из первых опробовали новые возможности сервиса и спешим рассказать, как это работает.
Что такое «Цифровой ID»?«Цифровой ID» — это раздел в мессенджере МАХ с подтвержденным фото и уникальным динамическим QR-кодом. Чтобы данные невозможно было передать (например, скриншотом), QR-код обновляется каждые 30 секунд и действителен только на том устройстве, на котором он создавался — это повышает уровень безопасности и снижает риск нежелательного доступа к ним. «Цифровой ID» в мессенджере MAX работает в связке с приложением «Госуслуг», поэтому для его создания необходима подтвержденная учетная запись на портале.
Чем удобен «Цифровой ID»?Наличие «Цифрового ID» подтверждает возраст, статус студента или многодетного и обеспечивает быстрый доступ к документам прямо в мессенджере. Также сервис позволяет быстро оплачивать покупки на терминалах самообслуживания без необходимости звать сотрудника для подтверждения возраста по паспорту.
Где можно оплатить покупку с использованием «Цифрового ID»?Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в 10 магазинах сети «Магнит»: в семи магазинах формата «у дома» в Москве и Краснодаре, в одном В1 в столице, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге.
Как создать свой «Цифровой ID» в мессенджере MAX• Обновляем мессенджер MAX до последней версии
• В разделе «Профиль» выбираем «Цифровой ID»
• Жмем «Создать цифровой ID», затем «Далее»
• Включаем вход в «Госуслуги» по лицу или отпечатку и авторизуемся в приложении
• Подтверждаем личность по биометрии или загранпаспорту нового образца
• Соглашаемся на обработку данных и подтверждение личности
• Делаем селфи и ждем подтверждения
• Во вкладке «Цифровой ID» в MAX появится карточка, подтверждающая возраст
Как подтвердить свой возраст и оплатить товар 18+•Сканируем товар на терминале
•Выбираем «Перейти к оплате»
•Жмем подтвердить свой возраст через MAX
•Сканируем QR-код с экрана терминала
•Далее прикладываем к сканеру QR-код из «Цифрового ID»
•После подтверждения оплачиваем товар по карте или через СБП