Как создать «Цифровой ID» в мессенджере MAX?





Национальный мессенджер МАХ запустил создание Цифрового ID — аналога бумажных документов. С его помощью можно будет покупать продукцию 18+ или подтвердить свою личность. Мы в iGuides одними из первых опробовали новые возможности сервиса и спешим рассказать, как это работает.

Что такое «Цифровой ID»?

Чем удобен «Цифровой ID»?

Где можно оплатить покупку с использованием «Цифрового ID»?

Как создать свой «Цифровой ID» в мессенджере MAX

Как подтвердить свой возраст и оплатить товар 18+

«Цифровой ID» — это раздел в мессенджере МАХ с подтвержденным фото и уникальным динамическим QR-кодом. Чтобы данные невозможно было передать (например, скриншотом), QR-код обновляется каждые 30 секунд и действителен только на том устройстве, на котором он создавался — это повышает уровень безопасности и снижает риск нежелательного доступа к ним. «Цифровой ID» в мессенджере MAX работает в связке с приложением «Госуслуг», поэтому для его создания необходима подтвержденная учетная запись на портале.Наличие «Цифрового ID» подтверждает возраст, статус студента или многодетного и обеспечивает быстрый доступ к документам прямо в мессенджере. Также сервис позволяет быстро оплачивать покупки на терминалах самообслуживания без необходимости звать сотрудника для подтверждения возраста по паспорту.Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в 10 магазинах сети «Магнит»: в семи магазинах формата «у дома» в Москве и Краснодаре, в одном В1 в столице, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Санкт-Петербурге.• Обновляем мессенджер MAX до последней версии• В разделе «Профиль» выбираем «Цифровой ID»• Жмем «Создать цифровой ID», затем «Далее»• Включаем вход в «Госуслуги» по лицу или отпечатку и авторизуемся в приложении• Подтверждаем личность по биометрии или загранпаспорту нового образца• Соглашаемся на обработку данных и подтверждение личности• Делаем селфи и ждем подтверждения• Во вкладке «Цифровой ID» в MAX появится карточка, подтверждающая возраст•Сканируем товар на терминале•Выбираем «Перейти к оплате»•Жмем подтвердить свой возраст через MAX•Сканируем QR-код с экрана терминала•Далее прикладываем к сканеру QR-код из «Цифрового ID»•После подтверждения оплачиваем товар по карте или через СБППредставители мессенджера MAX обещают расширить доступность сервиса в течение ближайших трех месяцев — подтверждение возраста по «Цифровому ID» появится свыше чем в 300 российских магазинах. Также компания будет регулярно собирать обратную связь от покупателей для улучшения пользовательского опыта.