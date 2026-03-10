Как создать загрузочную флешку для установки macOS Sequoia и отката с macOS Tahoe

Скриншот c презентации Apple
Прошло почти полгода с момента релиза новых ОС от Apple, а многие пользователи до сих пор не привыкли к Liquid Glass и новому интерфейсу с плавающими анимациями и увеличенными элементами. Если для владельцев iPhone и iPad альтернатив нет, то macOS можно с легкостью откатить на предыдущую версию и выдохнуть.
Чтобы установить macOS Sequoia, потребуется флеш-накопитель на 32 Гб и следующие действия:
- Скачайте образ macOS 15 отсюда или отсюда
- Распакуйте его, чтобы в папке «Программы» появился файл ОС с расширением app
- Вставьте флешку и переименуйте ее в «macOS»
- Откройте Терминал и вставьте туда эту команду
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macOS
- Нажмите Enter, введите пароль Mac и снова Enter
- Возможно, понадобится набрать латинскую Y и снова Enter
- Дождитесь, пока флешка запишется.
Готово! Можно перезагружаться с зажатой клавишей Alt и устанавливать macOS Sequoia. Учтите, что SSD будет стерт вместе со старой системой и вашими данными. Чтобы откатиться без потери данных, прочтите нашу инструкцию.