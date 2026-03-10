Как создать загрузочную флешку для установки macOS Sequoia и отката с macOS Tahoe

Прошло почти полгода с момента релиза новых ОС от Apple, а многие пользователи до сих пор не привыкли к Liquid Glass и новому интерфейсу с плавающими анимациями и увеличенными элементами. Если для владельцев iPhone и iPad альтернатив нет, то macOS можно с легкостью откатить на предыдущую версию и выдохнуть.

Скачайте образ macOS 15 отсюда или отсюда

Распакуйте его, чтобы в папке «Программы» появился файл ОС с расширением app

Вставьте флешку и переименуйте ее в «macOS»

Откройте Терминал и вставьте туда эту команду

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macOS

Нажмите Enter, введите пароль Mac и снова Enter

Возможно, понадобится набрать латинскую Y и снова Enter

Дождитесь, пока флешка запишется.