Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как создать загрузочную флешку для установки macOS Sequoia и отката с macOS Tahoe

Олег

Скриншот c презентации Apple

Прошло почти полгода с момента релиза новых ОС от Apple, а многие пользователи до сих пор не привыкли к Liquid Glass и новому интерфейсу с плавающими анимациями и увеличенными элементами. Если для владельцев iPhone и iPad альтернатив нет, то macOS можно с легкостью откатить на предыдущую версию и выдохнуть. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Чтобы установить macOS Sequoia, потребуется флеш-накопитель на 32 Гб и следующие действия: 

  • Скачайте образ macOS 15 отсюда или отсюда 
  • Распакуйте его, чтобы в папке «Программы» появился файл ОС с расширением app
  • Вставьте флешку и переименуйте ее в «macOS»
  • Откройте Терминал и вставьте туда эту команду 

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/macOS

  • Нажмите Enter, введите пароль Mac и снова Enter 
  • Возможно, понадобится набрать латинскую Y и снова Enter 
  • Дождитесь, пока флешка запишется. 


Готово! Можно перезагружаться с зажатой клавишей Alt и устанавливать macOS Sequoia. Учтите, что SSD будет стерт вместе со старой системой и вашими данными. Чтобы откатиться без потери данных, прочтите нашу инструкцию
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как установить и попробовать macOS 26 Tahoe второй системой, чтобы не потерять свои файлы и данные
Как восстановить macOS — все способы в 2024 и 2025 году
Как быстро переустановить macOS без потери данных и настроек

Рекомендации

Рекомендации

Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью
iOS 26.2 включает одну неприятную настройку. Лучше её отключить
Apple внезапно порадовала владельцев старых iPhone и iPad

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+365
Anatoly076
Комментарий о потере данных вообще в нужном месте 🤣🤣🤣👍🏻. Это как «как посадить самолёт, читайте в следующем номере!». 😊
17 минут назад
#