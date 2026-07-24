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Как создать загрузочную флешку с любой ОС прямо на вашем Mac

Олег


В 2026 году установка ОС на ноутбук обычно всё еще сопровождается записью загрузочного флеш-накопителя. Однако есть особенность: новые версии macOS зачастую сопротивляются скачиванию и развертыванию более старых версий. А загрузочную флешку с Windows из-под macOS корректно и вовсе не записать. Мы нашли утилиту, которая решает эти проблемы. 

Небольшое бесплатное приложение macUSB с открытым исходным кодом — это самый простой способ создать загрузочные диски для устаревших macOS на современных компьютерах Mac. Оно автоматизирует развертывание macOS на съемном носителе без необходимости искать команды для Терминала в сети, форматировать флешку и так далее. Не придется даже искать нужную сборку — приложение предложит список на выбор и скачает за вас. Также macUSB исправляет даты сертификатов на macOS Sierra-Mojave, чтобы не возникала ошибка при установке. 

macUSB распространяется бесплатно, и, помимо старых версий macOS, умеет записывать Windows и Linux прямо с macOS.
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Источник:
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