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Эта скрытая функция смартфона Galaxy превратит ваши видео с камеры в шедевры уровня Нолана. О ней почти никто не знает

Олег

Фото: Samsung

В прошлом году Samsung представила функцию Audio Eraser — инструмент на базе Galaxy AI, призванный спасти ваши видеоролики от испорченного звука. Нейросеть автоматически анализирует звуковую дорожку и разделяет её на отдельные категории: голоса, музыку, шум толпы, ветер и прочие фоновые звуки. Вместо простого снижения общей громкости, функция позволяет точечно заглушить конкретный раздражающий фактор (например, гул машин или сильные порывы ветра), оставив ваш голос чистым и разборчивым.

Хотя Audio Eraser встроен непосредственно в видеоредактор приложения «Галерея», его алгоритмы работают и в других системных программах: «Диктофоне», Samsung Notes и во время записи телефонных разговоров. ИИ автоматически выводит голос на передний план, а фоновые шумы приглушает. 

Как заявляет Makeusof, функция уже сейчас доступна на устройствах Samsung Galaxy под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.1 или выше (например, на моделях серий Galaxy S25 и Galaxy S26). Чтобы воспользоваться ей, выполните следующие шаги: 

  • Откройте «Галерею» и выберите нужное видео
  • Нажмите «Редактировать» (значок карандаша) на нижней панели
  • Выберите раздел «Аудио»
  • Нажмите на «Удаление звука»
  • Выберите категорию звука, которую вы хотите скорректировать (Голос, Музыка, Шум, Ветер или Толпа), и настройте её уровень с помощью ползунка.
  • Сравните результат с оригиналом для оценки очистки 
  • Нажмите «Применить изменения» → «Сохранить копию».
В медиатеке появится отредактированный видеофайл рядом с оригинальным. 
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Источник:
Makeuseof
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