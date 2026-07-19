Эта скрытая функция смартфона Galaxy превратит ваши видео с камеры в шедевры уровня Нолана. О ней почти никто не знает

Фото: Samsung
В прошлом году Samsung представила функцию Audio Eraser — инструмент на базе Galaxy AI, призванный спасти ваши видеоролики от испорченного звука. Нейросеть автоматически анализирует звуковую дорожку и разделяет её на отдельные категории: голоса, музыку, шум толпы, ветер и прочие фоновые звуки. Вместо простого снижения общей громкости, функция позволяет точечно заглушить конкретный раздражающий фактор (например, гул машин или сильные порывы ветра), оставив ваш голос чистым и разборчивым.
Хотя Audio Eraser встроен непосредственно в видеоредактор приложения «Галерея», его алгоритмы работают и в других системных программах: «Диктофоне», Samsung Notes и во время записи телефонных разговоров. ИИ автоматически выводит голос на передний план, а фоновые шумы приглушает.
Как заявляет Makeusof, функция уже сейчас доступна на устройствах Samsung Galaxy под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.1 или выше (например, на моделях серий Galaxy S25 и Galaxy S26). Чтобы воспользоваться ей, выполните следующие шаги:
- Откройте «Галерею» и выберите нужное видео
- Нажмите «Редактировать» (значок карандаша) на нижней панели
- Выберите раздел «Аудио»
- Нажмите на «Удаление звука»
- Выберите категорию звука, которую вы хотите скорректировать (Голос, Музыка, Шум, Ветер или Толпа), и настройте её уровень с помощью ползунка.
- Сравните результат с оригиналом для оценки очистки
- Нажмите «Применить изменения» → «Сохранить копию».