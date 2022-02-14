Включите экран Mac

Включите Wi-Fi и Bluetooth на всех задействованных устройствах

Откройте Центр Управления на iPhone или iPad, коснитесь иконки AirPlay (два прямоугольника) и выберите в списке свой Mac.

Откройте «Системные настройки» → «Общий доступ»

Найдите пункт «Ресивер AirPlay» (на нем должна быть «галочка»)

В правой части окна выберите «Всем пользователям»

По желанию установите пароль на стриминг (необязательно, так как стрим с чужого устройства потребует вашего подтверждения).

Осенью 2021 года Apple выпустила свою новую macOS Monterey. Эта ОС оказалась довольно бедна на нововведения — всё внимание «перетянул» на себя редизайн браузера Safari 15. Однако и в самой Monterey есть пара интересных и полезных фишек; одна из них — это стриминг с iPhone или iPad через AirPlay прямо на экран вашего Mac.Зачем может понадобиться эта возможность? Например, таким способом очень удобно просматривать фотоальбом или семейные видеоролики. Их можно смотреть самостоятельно или показать гостям. А еще через AirPlay можно вывести на большой экран Mac игру или презентацию. Всё это будет полезно, если у вас дома нет телевизора с Apple TV.Для того чтобы отобразить экран iPhone или iPad на дисплее компьютера Mac, раньше приходилось использовать сторонние — зачастую, платные — утилиты. Теперь же всё работает нативно и очень хорошо.На экране вашего Mac или MacBook сразу же появится изображение с подключенного iPhone или iPad, причем оно будет дублироваться полностью, вместе с рабочим столом, меню и прочими элементами.По умолчанию стриминг AirPlay на Mac поддерживает только устройства, привязанные к одному и тому же Apple ID. То есть, ваши гости не смогут транслировать свой экран на ваш Mac.