Как тайно прослушать голосовое или видеосообщение в Telegram, чтобы собеседник этого не увидел

Олег
Telegram

Многие знают, как читать чаты в Telegram и «не палиться» (удерживать чат пальцем до предпросмотра), но что делать с голосовыми сообщениями и видеокружочками? Есть способ их прослушать, но он несколько сложнее.

  • Откройте поиск по Telegram
  • Переключитесь на вкладку «Голосовые»
  • В верхней части списка будут самые свежие войсы и кружочки
  • Зажмите войс и перешлите его в «Избранное»
  • Вернитесь в «Избранное» и слушайте на здоровье.

При этом отправитель не увидит статуса «Прочитано» и будет думать, что вы не заходили в чат. 

Источник:
kod.ru
