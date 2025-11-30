Как тайно прослушать голосовое или видеосообщение в Telegram, чтобы собеседник этого не увидел

Многие знают, как читать чаты в Telegram и «не палиться» (удерживать чат пальцем до предпросмотра), но что делать с голосовыми сообщениями и видеокружочками? Есть способ их прослушать, но он несколько сложнее.
- Откройте поиск по Telegram
- Переключитесь на вкладку «Голосовые»
- В верхней части списка будут самые свежие войсы и кружочки
- Зажмите войс и перешлите его в «Избранное»
- Вернитесь в «Избранное» и слушайте на здоровье.
При этом отправитель не увидит статуса «Прочитано» и будет думать, что вы не заходили в чат.
Кстати, у нас был крутой гайд — как отправить сообщение в Telegram, которое совершенно точно прочитают.