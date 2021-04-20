





Квантовая линия связи, соединившая два крупнейших города России, построена за год по проекту, разработанному РЖД и одобренному правительством. Это первый участок длиной 800 км, который к 2024 году должен вырасти до 10 000 км, на что будет выделено 16.7 млрд рублей.О завершении строительства сообщил заместитель гендиректора «Транстелекома» Алексей Ноздрин на конференции «Ведомостей» «Телеком 2021». По его словам, «сеть уже существует, оборудование смонтировано, осталась, по сути, пусконаладка. Во втором квартале должен состояться пуск в виде переданного квантового ключа».Главное преимущество такой связи — безопасность: суть квантовых криптографических ключей в том, что для их создания используются запутанные частицы (фотоны). Из-за этого при любой попытке прочесть данные кем-либо кроме отправителя или адресата состояние квантовой системы меняется, что явно сигнализирует о попытке взлома.Такая связь в первую очередь нужна банкам и правительственным организациям для передачи конфиденциальных данных. По словам заместителя гендиректора компании ИВК Валерия Андреева, «квантовое шифрование позволит реализовать механизмы криптографии на совершенно новом, недостижимом ранее уровне». При этом в будущем, когда такие сети станут более массовыми, их смогут использовать и обычные пользователи — например, для безопасной работы Интернета вещей.