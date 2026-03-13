Такси и прокат самокатов приспособились к отключению интернета. Как теперь ездить по городу?

Москва, считающаяся самым цифровизированным городом России, столкнулась с вынужденным возвратом к аналоговым технологиям на фоне массовых отключений мобильного интернета. С начала марта в столице наблюдаются перебои с доступом в сеть, а в некоторых районах периодически отключают и обычную сотовую связь. В этих условиях жители и гости города начали активно использовать наличные деньги и заказывать такси по телефону, как это было несколько десятилетий назад.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В приложении «Яндекс Go» при отсутствии интернета появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные». Впрочем, как пояснили в «Яндексе», эта функция не нова и была встроена в приложение давно, но раньше пользователи не обращали на неё внимания, так как перебои с мобильным интернетом не были столь затяжными. Теперь же простой процесс заказа такси превратился в многоступенчатый квест с участием диспетчеров и наличного расчёта.К ведению бизнеса в условиях отключения интернета стал приспосабливаться и кикшеринг. Так, «Юрент» предложил пользователям арендовать самокаты с помощью SMS: нужно открыть приложение, выбрать опцию «Арендовать по SMS», отсканировать QR-код на руле и отправить сообщение. Компания также сообщила, что включена в «белый список» Минцифры, поэтому её сайт и приложение доступны при ограничениях мобильного интернета.Публичные точки Wi-Fi, которые продвигались как альтернатива мобильному интернету, также иногда оказываются бесполезными. Большинство из них требуют авторизации через SMS с кодом, а сотовая связь в период отключений временами не работает. Кроме того, сети Wi-Fi в транспорте часто являются сотовыми и перестают функционировать при блокировках мобильного интернета.Официальные лица связывают отключения с необходимостью обеспечения безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что все ограничения происходят в строгом соответствии с законодательством и вызваны «главной необходимостью — обеспечение безопасности». При этом он признал, что проблемы, возникающие у бизнеса, требуют дополнительного анализа. Операторы связи, в свою очередь, увязали неработающий интернет с «внешними ограничениями».