MacBook Гайды

Как уберечь MacBook в цвете Space Gray от потертостей и «проплешин» на корпусе

Олег

MacBook


В 2015 году компания Apple впервые в истории представила несколько дополнительных цветов для MacBook. «Двигателем прогресса» стала модель MacBook 12 (довольно неудачная сама по себе) — вместе с традиционным серебристым «алюминиевым» цветом появились варианты Gold и Space Gray.

С тех пор большая часть ноутбуков от Apple предлагается как минимум в двух цветах, один из которых — Space Gray. Он с самого начала полюбился пользователям и стал очень популярным. Однако спустя какое-то время проявился недостаток этого цвета — многие покупатели жаловались на светлые «проплешины», которые появлялись на корпусе устройства спустя год-другой. 

MacBook

За семь лет эта проблема никуда не исчезла, и самые свежие MacBook 2021-2022 годов в цвете Space Gray всё так же истираются в некоторых местах. Есть ли возможность как-то уберечь свой ноутбук от такой участи? Разобраться помог ресурс Makeusof.

1. Причины

Причина такого «поведения» алюминиевых маков в цвете Space Gray кроется в способе его окраски. Apple наносит цвет на алюминий при помощи анодирования — нанесения тонкого слоя оксида, который защищает металл от коррозии и одновременно с этим придает ему цвет.

Обратная сторона такого метода — другие химические процессы способны разрушить нанесенный слой. Например, человеческий пот, постоянно соприкасающийся с корпусом, окисляет его и краска постепенно сходит. 

MacBook

MacBook

2. Что делать

Получается, что главная причина появления потертостей на корпусах MacBook Space Gray — это не механическое трение рук о поверхность ноутбука, а воздействие на него пота его владельца. Что можно с этим сделать? Есть пара полезных советов.
  • Мойте руки. Как ни странно, но можно просто мыть руки перед тем, как садиться работать за компьютером. Если ваша кожа будет сухой и чистой, то окисления не будет — а значит краска останется на месте. Если у вас слишком большое потоотделение, можно держать рядом с рабочим местом пачку сухих салфеток и периодически вытирать руки.
  • Измените положение рук. Еще один вполне разумный метод — переучить себя другой позе. Попробуйте держать руки на весу, не касаясь поверхности устройства, когда набираете текст, вместо того, чтобы класть их на него. В качестве точки опоры для рук при этом можно использовать не корпус макбука, а стол. 
MacBook
  • Наклейте защиту. Третий способ уберечь поверхность MacBook от потертостей краски — специальное прозрачное покрытие. В интернете продается немало защитных пленок, которые уже вырезаны по форме для разных моделей MacBook. Такое покрытие защитит устройство не только от пота, но и от случайных царапин. А еще можно выбрать пленку с принтом вместо прозрачной и симпатично стилизовать свой ноутбук.
Ранее мы рассказали, какой MacBook можно купить на «Авито» в пределах 20-40 тысяч рублей. А еще подробно рассказали, что нужно учитывать при покупке MacBook за границей в странах СНГ. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+588
S.T.A.L.K.E.R.
Да, конечно, клейте плёнку на корпус, и через некоторое время Ваш новенький Mac сварится и в гарантии Вам откажут 😂😂😂
час назад в 14:44
#
S.T.A.L.K.E.R.
+588
S.T.A.L.K.E.R.
А почему нет банального способа, как клубить отдельную клавиатуру с тачпадом?! Или с мышкой ?! На худой конец 😂😂😂
час назад в 14:44
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+74
sukasun S.T.A.L.K.E.R.
В идеале купить и оставить на полке в коробке, тогда точно избежишь потертостей🙃
41 минуту назад
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