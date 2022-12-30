Как убрать или добавить часы, дату и полезные иконки на панель задач Windows

Откройте меню «Настройки»

Выберите пункт «Персонализация» и кликните «Панель задач» в левом списке

Найдите блок «Область уведомлений» и откройте по очереди два пункта в нём

Просмотрите все тумблеры и включите те, которые вам нужны. Тумблер «Часы» отвечает и за сами часы, и за отображение даты.

В этом небольшом гайде речь пойдет о панели задач Windows 10, а точнее — о содержимом её правого нижнего угла. По умолчанию там отображаются часы и дата, а также несколько системных ярлыков. Система позволяет настроить эту панель более гибко и вывести на нее только ту информацию, которая вам необходима. И, да, часы с датой можно убрать.Теперь панель задач отображает только ту информацию, которая вам необходима.