Как убрать имя автора при пересылке сообщений в Telegram

Многие пользуются функцией пересылки сообщений в мессенджерах — благодаря этому можно не запоминать и не переписывать чье-то (или даже свое) сообщение, а переправить его целиком. Однако есть нюанс: по умолчанию над пересланным сообщением будет указан его автор, а это не всегда желательно. К счастью, это легко исправить:

Удерживайте палец на сообщении, которое хотите переслать

Нажмите кнопку пересылки и выберите адресата

На последнем шаге нажмите значок настроек пересылки

Тапните «Скрыть /показать имя отправителя».

Готово! Теперь можно отправлять — сообщение будет выглядеть так, будто его написали вы сами.