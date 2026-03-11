Top.Mail.Ru

Как убрать имя автора при пересылке сообщений в Telegram

Многие пользуются функцией пересылки сообщений в мессенджерах — благодаря этому можно не запоминать и не переписывать чье-то (или даже свое) сообщение, а переправить его целиком. Однако есть нюанс: по умолчанию над пересланным сообщением будет указан его автор, а это не всегда желательно. К счастью, это легко исправить: 

  • Удерживайте палец на сообщении, которое хотите переслать
  • Нажмите кнопку пересылки и выберите адресата
  • На последнем шаге нажмите значок настроек пересылки
  • Тапните «Скрыть /показать имя отправителя».




Готово! Теперь можно отправлять — сообщение будет выглядеть так, будто его написали вы сами. 
