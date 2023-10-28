Как убрать разноцветные полоски по краям видео в YouTube

Компания Google совсем недавно внедрила в YouTube функцию «фоновой подсветки»: области дисплея, которые не заняты контентом, плавно подсвечиваются основными цветами видеоролика. В результате должно появиться ощущение полноэкранного просмотра видео.
Однако такое поведение плеера может раздражать или отвлекать вас — например, если видео достаточно динамично и цвета не успевают сменяться, отображаясь невпопад. К счастью, функция довольно отключается:
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- Откройте приложение YouTube
- Запустите любой видеоролик
- Нажмите на шестеренку настроек
- Перейдите в «Дополнительные настройки»
- Выключите тумблер «Фоновая подсветка».
Готово! Теперь по бокам видеоролика снова будет нейтральный черный фон, как и раньше.