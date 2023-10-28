Как убрать разноцветные полоски по краям видео в YouTube



Компания Google совсем недавно внедрила в YouTube функцию «фоновой подсветки»: области дисплея, которые не заняты контентом, плавно подсвечиваются основными цветами видеоролика. В результате должно появиться ощущение полноэкранного просмотра видео.



Однако такое поведение плеера может раздражать или отвлекать вас — например, если видео достаточно динамично и цвета не успевают сменяться, отображаясь невпопад. К счастью, функция довольно отключается:







Откройте приложение YouTube

Запустите любой видеоролик

Нажмите на шестеренку настроек

Перейдите в «Дополнительные настройки»

Выключите тумблер «Фоновая подсветка».



Готово! Теперь по бокам видеоролика снова будет нейтральный черный фон, как и раньше. Готово! Теперь по бокам видеоролика снова будет нейтральный черный фон, как и раньше.