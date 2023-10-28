Как убрать разноцветные полоски по краям видео в YouTube

Олег

YouTube


Компания Google совсем недавно внедрила в YouTube функцию «фоновой подсветки»: области дисплея, которые не заняты контентом, плавно подсвечиваются основными цветами видеоролика. В результате должно появиться ощущение полноэкранного просмотра видео.

Однако такое поведение плеера может раздражать или отвлекать вас — например, если видео достаточно динамично и цвета не успевают сменяться, отображаясь невпопад. К счастью, функция довольно отключается:

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  • Откройте приложение YouTube
  • Запустите любой видеоролик
  • Нажмите на шестеренку настроек
  • Перейдите в «Дополнительные настройки»
  • Выключите тумблер «Фоновая подсветка».
YouTube

Готово! Теперь по бокам видеоролика снова будет нейтральный черный фон, как и раньше. 

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Комментарии

+260
Alex82
Это типа эмбилайт на тв Филипс?🤔
Сегодня в 14:07
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