Как убрать с рабочего стола водяной знак «Системные требования не выполнены» в Windows 11

Олег

Windows 11


Ранее мы рассказывали, что со свежим обновлением Windows 11 некоторые пользователи получили неприятный сюрприз — на рабочем столе появился водяной знак, который напоминает о несовместимости компьютера с этой ОС.

К счастью, от этого знака можно избавиться — Microsoft предусмотрела такую возможность для корпоративных пользователей, но в теории метод должен работать для всех. Вот что нужно сделать:

Откройте строку поиска Windows
  • Введите в неё «Изменение групповой политики» и щелкните соответствующий вариант в выдаче
  • Перейдите в «Политика: Локальный компьютер» → «Конфигурация компьютера» → «Административные шаблоны» → «Система»
  • Установите параметр «Включено» в строке «Скрыть сообщение о несоответствии системным требованиям Windows».
Windows 11

Готово! Водяной знак должен пропасть с рабочего стола. 

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Источник:
Microsoft
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