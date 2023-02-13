Как убрать с рабочего стола водяной знак «Системные требования не выполнены» в Windows 11

Ранее мы рассказывали, что со свежим обновлением Windows 11 некоторые пользователи получили неприятный сюрприз — на рабочем столе появился водяной знак, который напоминает о несовместимости компьютера с этой ОС.
К счастью, от этого знака можно избавиться — Microsoft предусмотрела такую возможность для корпоративных пользователей, но в теории метод должен работать для всех. Вот что нужно сделать:
Откройте строку поиска Windows
- Введите в неё «Изменение групповой политики» и щелкните соответствующий вариант в выдаче
- Перейдите в «Политика: Локальный компьютер» → «Конфигурация компьютера» → «Административные шаблоны» → «Система»
- Установите параметр «Включено» в строке «Скрыть сообщение о несоответствии системным требованиям Windows».
Готово! Водяной знак должен пропасть с рабочего стола.