Как убрать сториз с главного экрана Telegram

Олег

Telegram


Накануне в Telegram появились истории, и мы уже успели рассказать об основных нюансах этого нововведения. Стоит признать: кому-то эта фишка однозначно будет по душе. Однако есть и те, кому она просто мешает — занимает место на главном экране мессенджера или отвлекает от рабочих задач. Тем более что без Premium-подписки их можно только смотреть, но не создавать.

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К сожалению, полностью отключить Stories в Telegram пока нельзя — разработчики не добавили такого тумблера в приложение. Однако Вы можете убрать их по одному:

  • Удерживайте палец на кружочке со сториз
  • Выберите «Скрыть истории»
  • Повторите действие для всех сториз в «шапке».
Telegram

Эта настройка убирает Stories конкретного человека в архив, и вы больше не будете их видеть именно от них. Плюс в том, что после отправки в архив всех имеющихся кружочков, верхняя часть мессенджера становится такой же, как до обновления. Это временное решение для тех, кому сториз мешают уже сейчас. 

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