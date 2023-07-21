Как убрать сториз с главного экрана Telegram

Удерживайте палец на кружочке со сториз

Выберите «Скрыть истории»

Повторите действие для всех сториз в «шапке».

К сожалению, полностью отключить Stories в Telegram пока нельзя — разработчики не добавили такого тумблера в приложение. Однако Вы можете убрать их по одному:Эта настройка убирает Stories конкретного человека в архив, и вы больше не будете их видеть именно от них. Плюс в том, что после отправки в архив всех имеющихся кружочков, верхняя часть мессенджера становится такой же, как до обновления. Это временное решение для тех, кому сториз мешают уже сейчас.