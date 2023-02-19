Как убрать треки со словами из «Моей волны» на «Яндекс Музыке». Это новая функция

Откройте приложение «Яндекс Музыки»

Включите «Мою волну»

Нажмите «Настроить»

Тапните параметр «Без слов».

Команда «Яндекса» обновила приложение «Музыка» и встроила в него новую фишку «Моей волны». Подборка стала еще более кастомизируемой.Напомним, «Моя волна» — это бесконечный плейлист, сформированный алгоритмами на основе интересов и предпочтений конкретного пользователя. Это своего рода аналог личной радиостанции.«Моя волна» имеет несколько настроек: например, в ней можно выбрать стиль и темп предлагаемой музыки, а также подстроить подборку под определенный род занятий. Теперь же появилась еще одна настройка — можно включить только музыку без слов.Чтобы это сделать:Готово! Подборка сразу перестроится и будет предлагать вам только музыку без текста.