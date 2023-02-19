Как убрать треки со словами из «Моей волны» на «Яндекс Музыке». Это новая функция

Олег

Яндекс Музыка


Команда «Яндекса» обновила приложение «Музыка» и встроила в него новую фишку «Моей волны». Подборка стала еще более кастомизируемой.

Напомним, «Моя волна» — это бесконечный плейлист, сформированный алгоритмами на основе интересов и предпочтений конкретного пользователя. Это своего рода аналог личной радиостанции.

«Моя волна» имеет несколько настроек: например, в ней можно выбрать стиль и темп предлагаемой музыки, а также подстроить подборку под определенный род занятий. Теперь же появилась еще одна настройка — можно включить только музыку без слов.

Чтобы это сделать:
  • Откройте приложение «Яндекс Музыки»
  • Включите «Мою волну»
  • Нажмите «Настроить»
  • Тапните параметр «Без слов».
Яндекс Музыка

Готово! Подборка сразу перестроится и будет предлагать вам только музыку без текста. 

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Комментарии

–4
Анатолий Сергеевич
Тупое г@вно тупого г0внаСами не можете что ли коллекцию собрать и её слушать.
Сегодня в 03:30
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