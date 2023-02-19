Как убрать треки со словами из «Моей волны» на «Яндекс Музыке». Это новая функция

Команда «Яндекса» обновила приложение «Музыка» и встроила в него новую фишку «Моей волны». Подборка стала еще более кастомизируемой.
Напомним, «Моя волна» — это бесконечный плейлист, сформированный алгоритмами на основе интересов и предпочтений конкретного пользователя. Это своего рода аналог личной радиостанции.
«Моя волна» имеет несколько настроек: например, в ней можно выбрать стиль и темп предлагаемой музыки, а также подстроить подборку под определенный род занятий. Теперь же появилась еще одна настройка — можно включить только музыку без слов.
Чтобы это сделать:
- Откройте приложение «Яндекс Музыки»
- Включите «Мою волну»
- Нажмите «Настроить»
- Тапните параметр «Без слов».
Готово! Подборка сразу перестроится и будет предлагать вам только музыку без текста.