Как убрать всё ненужное с любого сайта в пару нажатий на iOS 18



Компания Apple добавила в Safari на iOS 18 и iPadOS 18 небольшую фичу, о которой многие забыли на фоне перекрашивания иконок домашнего экрана и нейросети Apple Intelligence. Нововведение позволяет кастомизировать страницу любого сайта, убирая с неё всё что вам не нравится.



Чтобы воспользоваться новой функцией:

Откройте Safari на iOS 18

Перейдите на нужный вам веб-сайт

Нажмите на иконку «две полоски и прямоугольник» в начале адресной строки

Тапните «Скрыть отвлекающие элементы»

Нажмите на ненужный элемент сайта и выберите «Скрыть».



Компания Apple добавила в Safari на iOS 18 и iPadOS 18 небольшую фичу, о которой многие забыли на фоне перекрашивания иконок домашнего экрана и нейросети Apple Intelligence. Нововведение позволяет кастомизировать страницу любого сайта, убирая с неё всё что вам не нравится.



Готово! Теперь страница стала еще минималистичнее и читать её без отвлечений будет удобно. Apple предупреждает, что с помощью данного нововведения не получится скрыть рекламу или любые другие элементы веб-страницы, которые умеют динамически обновляться.