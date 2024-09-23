Как убрать всё ненужное с любого сайта в пару нажатий на iOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple добавила в Safari на iOS 18 и iPadOS 18 небольшую фичу, о которой многие забыли на фоне перекрашивания иконок домашнего экрана и нейросети Apple Intelligence. Нововведение позволяет кастомизировать страницу любого сайта, убирая с неё всё что вам не нравится.

  • Чтобы воспользоваться новой функцией:
  • Откройте Safari на iOS 18
  • Перейдите на нужный вам веб-сайт
iOS 18
  • Нажмите на иконку «две полоски и прямоугольник» в начале адресной строки
  • Тапните «Скрыть отвлекающие элементы»
  • Нажмите на ненужный элемент сайта и выберите «Скрыть».
iOS 18

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Готово! Теперь страница стала еще минималистичнее и читать её без отвлечений будет удобно. Apple предупреждает, что с помощью данного нововведения не получится скрыть рекламу или любые другие элементы веб-страницы, которые умеют динамически обновляться. 

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