Как убрать всё ненужное с любого сайта в пару нажатий на iOS 18

Компания Apple добавила в Safari на iOS 18 и iPadOS 18 небольшую фичу, о которой многие забыли на фоне перекрашивания иконок домашнего экрана и нейросети Apple Intelligence. Нововведение позволяет кастомизировать страницу любого сайта, убирая с неё всё что вам не нравится.
- Чтобы воспользоваться новой функцией:
- Откройте Safari на iOS 18
- Перейдите на нужный вам веб-сайт
- Нажмите на иконку «две полоски и прямоугольник» в начале адресной строки
- Тапните «Скрыть отвлекающие элементы»
- Нажмите на ненужный элемент сайта и выберите «Скрыть».
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Готово! Теперь страница стала еще минималистичнее и читать её без отвлечений будет удобно. Apple предупреждает, что с помощью данного нововведения не получится скрыть рекламу или любые другие элементы веб-страницы, которые умеют динамически обновляться.