Как удалить аккаунт в мессенджере MAX

Национальный мессенджер с каждым месяцем обрастает всё большим количеством функций и возможностей для пользователей — в основном, пожалуй, законодательных. Параллельно с этим в РФ блокируется работа зарубежных конкурентов. Однако любой пользователь MAX всё же может решить удалиться из него на какое-то время или насовсем. Вот как это сделать:
- Откройте MAX и перейдите на вкладку «Профиль»
- В верхнем углу нажмите «Карандаш»
- Выберите «Удалить аккаунт»
- Подтвердите действие.
Обратите внимание, что удалить учетную запись моментально нельзя — это произойдет лишь спустя 30 дней. Всё это время мессенджер продолжит работать, а вам дается время передумать и не удалять учетную запись. Отменить удаление можно там же, в профиле. Учтите, что даже после удаления профиля ваша история звонков и переписок будет храниться на серверах в течение трех лет — этот срок установлен законом.