Как удалить аккаунт в мессенджере MAX

Национальный мессенджер с каждым месяцем обрастает всё большим количеством функций и возможностей для пользователей — в основном, пожалуй, законодательных. Параллельно с этим в РФ блокируется работа зарубежных конкурентов. Однако любой пользователь MAX всё же может решить удалиться из него на какое-то время или насовсем. Вот как это сделать:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides