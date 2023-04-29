Как удалить «неудаляемые» встроенные приложения с Android-смартфона

Олег

Android

В сети появилась полезная утилита, которая помогает очистить всё ненужное с Android-смартфона. Она поможет освободить память и ускорить работу устройства. 

Приложение Universal Android Debloater — это инструмент для Windows-ПК, Linux или Mac, который умеет удалять любые предустановленные производителем смартфона приложения, будь то рекламные или системные. Поддерживаются не все вендоры: список совместимости обновляется вот здесь.

Чтобы почистить свой Android-девайс от мусора, в первый раз нужно кое-что подготовить. Для начала скачайте файл приложения с GitHub и установите утилиту, следуя подсказкам на экране. А еще включите на смартфоне «Отладку по USB» — тумблер находится в «Настройках», в меню «Для разработчиков».

Android

Если такого пункта там нет, откройте «Настройки» → «О телефоне» и тапните 7-10 раз по строке «Номер сборки». 

Устанавливаем ADB

Нам потребуется скачать и развернуть на компьютер инструментарий ADB, если вы не делали этого ранее. Пакет ADB позволяет управлять Android-устройством с ПК и производить операции, которые недоступны из самой системы. Это официальные инструменты от самой Google, так что переживать за сохранность данных и самого смартфона не стоит. 

Скачайте ADB по ссылке для своей операционной системы. Поддерживаются Windows, macOS и Linux. Возможно, для загрузки из России потребуется включить VPN. 
Далее действия будут отличаться в зависимости от ОС. 

Для Windows: 

  • Распакуйте скачанный архив в папку C:\platform-tools
  • Удерживая кнопку Shift, щелкните папку platform-tools правой кнопкой мыши
  • В меню выберите «Открыть окно PowerShell здесь»
  • Подключите ваш Android-смартфон кабелем к компьютеру
  • В открывшееся окно вставьте строку ./adb devices и нажмите Enter 
  • Если вы видите серийный номер смартфона, значит всё получилось. 
  • Если смартфон спрашивает разрешения на отладку, предоставьте его; можно установить галочку «Всегда разрешать отладку с этого компьютера». После этого действия потребуется дать команду ./adb devices еще раз. 

ADB

Для macOS: 

  • Распакуйте скачанный архив в любое место системы (допустим, в «Загрузках») 
  • Подключите Android-смартфон при помощи кабеля 
  • Откройте приложение «Терминал», вставьте строку cd /Users/[UserName]/Downloads/platform-tools заменив [UserName] на свое имя пользователя и нажмите Enter
  • Вставьте строку adb devices и нажмите Enter. Если терминал ответил серийным номером смартфона, значит можно продолжать 
  • Если смартфон спрашивает разрешения на отладку, предоставьте его; можно установить галочку «Всегда разрешать отладку с этого компьютера». После этого действия потребуется дать команду adb devices еще раз. 
В дальнейшем запускать ADB нужно будет по той же схеме. Пакет периодически обновляется, поэтому спустя время его возможно потребуется переустановить для корректной работы с самыми новыми версиями Android. 

Удаляем приложения

Запустите Universal Android Debloater. Он автоматически обнаружит ваш смартфон или планшет и отобразит его имя в углу окна. После подключения утилита отобразит список приложений, рекомендованных к удалению. Некоторых системных программ в списке не будет, чтобы неопытный пользователь не нарушил работу смартфона их удалением. Теперь галочками выберите приложения, которые хотите удалить.  

Фото: MUO

Если вы уверены в своих знаниях, можно выбрать в списке фильтров отображение всех установленных приложений. Делайте это, только если точно разбираетесь, что можно удалять, а что нельзя. В случае возникновения сомнений относительно того или иного приложения, загуглите информацию о нём и постарайтесь понять, какие системные процессы на нем завязаны. А еще названия приложений в меню смартфона и в системе могут отличаться — чтобы точно определить название приложения, воспользуйтесь этой утилитой

Некоторые смартфоны китайских брендов помечают свои системные приложения как пакеты AOSP. Следовательно, вам может потребоваться выбрать в фильтрах категорию AOSP, чтобы их увидеть и удалить. 

После расстановки «галочек» жмите кнопку «Удалить выбранное». Приложения будут стерты со смартфона и больше не будут надоедать вам. Удалять можно и по одному — соответствующая кнопка есть на каждой строчке с приложением.

Если вы случайно удалили что-то нужное, перейдите в меню Uninstaled и восстановите ошибочно стертые приложения.  

Фото: MUO

Учтите, что приложение находится в бета-статусе, поэтому различные ошибки и сбои не исключены. Разработчик заверяет, что Android-устройству это приложение не может навредить. 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

Bazily
+195
Bazily
Вечно пользователям андроида приходится страдать 😂
29 апреля 2023 в 14:22
#
Tigrolik
+571
Tigrolik Bazily
Да ладно. Сейчас им тоже доступны нормальные объемы встроенной памяти и заниматься удалением встроенных программ нет смысла.
29 апреля 2023 в 16:05
#
Bazily
+195
Bazily Tigrolik
Иногда бываю на форуме 4пда или просто читаю комментарии к статьям. Вечно все удаляют, замораживают, а потом скулят, что что то перестает работать, синхронизироваться или коннектится. Тупые, что с них взять.
29 апреля 2023 в 19:58
#
–195
NYX Bazily
Жуй траву, вася. А люди как хотят, так и изъебываются. Скажи спасибо, что в иос свайп завезли на днях.
29 апреля 2023 в 20:46
#
Bazily
+195
Bazily NYX
Я же не корова, как ты, чтобы траву жевать))) а не ведроголовый ебанашка, как ты снова) И на свайп мне было всегда насрать, это пунктик ведроюзеров, из которых ей также пользуются единицы. Блин, время идет, а вы, ебанашки, остаётесь такими же больными)))
30 апреля 2023 в 00:25
#
Bazily
+195
Bazily Юра из МУРа
Какой кук? к тебе бежит? ))) давно заметил, что среди ведроголовых очень большой процент голубых или просто латентных пидоров, как ты. Вы только об одном и думаете)))
30 апреля 2023 в 00:27
#
–12
Andrey Bazily
У яблоёба либераху порвало))
30 апреля 2023 в 08:27
#
–195
NYX Andrey
Ничего особенного — помойка протекла
30 апреля 2023 в 12:49
#
Bazily
+195
Bazily Andrey
Ты ебанашка?
Вчера в 20:22
#
Ckor_30
+660
Ckor_30
Спасибо отличная статья👍
29 апреля 2023 в 15:17
#
0
Иван Ковалёв
Спасибо большое, наконец-то нормальная и полезная статья! Автору плюсиков!
45 минут назад
#