Как удалить «неудаляемые» встроенные приложения с Android-смартфона





В сети появилась полезная утилита, которая помогает очистить всё ненужное с Android-смартфона. Она поможет освободить память и ускорить работу устройства.



Приложение Universal Android Debloater — это инструмент для Windows-ПК, Linux или Mac, который умеет удалять любые предустановленные производителем смартфона приложения, будь то рекламные или системные. Поддерживаются не все вендоры: список совместимости обновляется вот здесь.



Чтобы почистить свой Android-девайс от мусора, в первый раз нужно кое-что подготовить. Для начала скачайте файл приложения с GitHub и установите утилиту, следуя подсказкам на экране. А еще включите на смартфоне «Отладку по USB» — тумблер находится в «Настройках», в меню «Для разработчиков».







Если такого пункта там нет, откройте «Настройки» → «О телефоне» и тапните 7-10 раз по строке «Номер сборки».





Устанавливаем ADB

Распакуйте скачанный архив в папку C:\platform-tools

Удерживая кнопку Shift, щелкните папку platform-tools правой кнопкой мыши

правой кнопкой мыши В меню выберите «Открыть окно PowerShell здесь»

Подключите ваш Android-смартфон кабелем к компьютеру

В открывшееся окно вставьте строку ./adb devices и нажмите Enter

и нажмите Enter Если вы видите серийный номер смартфона, значит всё получилось.

Если смартфон спрашивает разрешения на отладку, предоставьте его; можно установить галочку «Всегда разрешать отладку с этого компьютера». После этого действия потребуется дать команду ./adb devices еще раз.

Распакуйте скачанный архив в любое место системы (допустим, в «Загрузках»)

Подключите Android-смартфон при помощи кабеля

Откройте приложение «Терминал», вставьте строку cd /Users/[UserName]/Downloads/platform-tools заменив [UserName] на свое имя пользователя и нажмите Enter

заменив [UserName] на свое имя пользователя и нажмите Enter Вставьте строку adb devices и нажмите Enter. Если терминал ответил серийным номером смартфона, значит можно продолжать

и нажмите Enter. Если терминал ответил серийным номером смартфона, значит можно продолжать Если смартфон спрашивает разрешения на отладку, предоставьте его; можно установить галочку «Всегда разрешать отладку с этого компьютера». После этого действия потребуется дать команду adb devices еще раз.

Удаляем приложения

Нам потребуется скачать и развернуть на компьютер инструментарий ADB , если вы не делали этого ранее. Пакет ADB позволяет управлять Android-устройством с ПК и производить операции, которые недоступны из самой системы. Это официальные инструменты от самой Google, так что переживать за сохранность данных и самого смартфона не стоит.Скачайте ADB по ссылке для своей операционной системы. Поддерживаются Windows, macOS и Linux. Возможно, для загрузки из России потребуется включить VPN.Далее действия будут отличаться в зависимости от ОС.В дальнейшем запускать ADB нужно будет по той же схеме. Пакет периодически обновляется, поэтому спустя время его возможно потребуется переустановить для корректной работы с самыми новыми версиями Android.Запустите Universal Android Debloater. Он автоматически обнаружит ваш смартфон или планшет и отобразит его имя в углу окна. После подключения утилита отобразит список приложений, рекомендованных к удалению. Некоторых системных программ в списке не будет, чтобы неопытный пользователь не нарушил работу смартфона их удалением. Теперь галочками выберите приложения, которые хотите удалить.Если вы уверены в своих знаниях, можно выбрать в списке фильтров отображение всех установленных приложений. Делайте это, только если точно разбираетесь, что можно удалять, а что нельзя. В случае возникновения сомнений относительно того или иного приложения, загуглите информацию о нём и постарайтесь понять, какие системные процессы на нем завязаны. А еще названия приложений в меню смартфона и в системе могут отличаться — чтобы точно определить название приложения, воспользуйтесь этой утилитой Некоторые смартфоны китайских брендов помечают свои системные приложения как пакеты AOSP. Следовательно, вам может потребоваться выбрать в фильтрах категорию AOSP, чтобы их увидеть и удалить.После расстановки «галочек» жмите кнопку «Удалить выбранное». Приложения будут стерты со смартфона и больше не будут надоедать вам. Удалять можно и по одному — соответствующая кнопка есть на каждой строчке с приложением.Если вы случайно удалили что-то нужное, перейдите в меню Uninstaled и восстановите ошибочно стертые приложения.Учтите, что приложение находится в бета-статусе, поэтому различные ошибки и сбои не исключены. Разработчик заверяет, что Android-устройству это приложение не может навредить.