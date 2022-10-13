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Как улучшить качество звука при звонке на iPhone

Олег

iOS


Пользователи ценят iPhone и iOS за относительную простоту и отсутствие множества лишних настроек. Оборотной стороной такого подхода является очень маленький диапазон кастомизации — зачастую владелец айфона не может изменить параметры по своему вкусу.

Похожим образом дело обстоит и с качеством звука при звонках. В системе практически нет выделенных регулировок звука при вызове, но кое-что настроить всё-таки можно. Например, вы можете «подкрутить» качество звука в наушниках, когда общаетесь с человеком по телефону или через мессенджеры.

Чтобы настроить звук:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В блоке «Слух» найдите строку «Аудиовизуализация»
  • Выберите пункт «Адаптация наушников»
  • Включите тумблер.
iOS

Здесь можно выбрать два параметра: выделение определенных частот (блок «Настройка аудио») и усиление мягких звуков (ползунок с тремя градациями). Эти настройки могут сделать более различимым голос собеседника, в зависимости от его тембра. Не забудьте выбрать внизу «Телефон», чтобы выбранные параметры не применялись к медиаконтенту. 

Обратите внимание, что адаптацию поддерживают лишь наушники от Apple — AirPods и Beats. Если же у вас другая модель, то попробуйте вот этот способ настройки

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Комментарии

Lord
+536
Lord
Не знал, проверю, напишу.
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