Как улучшить качество звука при звонке на iPhone

Пользователи ценят iPhone и iOS за относительную простоту и отсутствие множества лишних настроек. Оборотной стороной такого подхода является очень маленький диапазон кастомизации — зачастую владелец айфона не может изменить параметры по своему вкусу.
Похожим образом дело обстоит и с качеством звука при звонках. В системе практически нет выделенных регулировок звука при вызове, но кое-что настроить всё-таки можно. Например, вы можете «подкрутить» качество звука в наушниках, когда общаетесь с человеком по телефону или через мессенджеры.
Чтобы настроить звук:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- В блоке «Слух» найдите строку «Аудиовизуализация»
- Выберите пункт «Адаптация наушников»
- Включите тумблер.
Здесь можно выбрать два параметра: выделение определенных частот (блок «Настройка аудио») и усиление мягких звуков (ползунок с тремя градациями). Эти настройки могут сделать более различимым голос собеседника, в зависимости от его тембра. Не забудьте выбрать внизу «Телефон», чтобы выбранные параметры не применялись к медиаконтенту.
Обратите внимание, что адаптацию поддерживают лишь наушники от Apple — AirPods и Beats. Если же у вас другая модель, то попробуйте вот этот способ настройки.