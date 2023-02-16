Как управлять разной техникой при помощи Apple Watch

Смарт-часы от Apple попали в топ-3 самых популярных подарков на последние праздники в России, и не зря. Это очень стильный гаджет, который имеет множество полезных функций. Например, при помощи «яблочных» часов можно взаимодействовать с другими девайсами или управлять ими.
Apple TVApple Watch пригодятся вам, если нужно переключить видеоролик на приставке, а пульт опять куда-то запропастился. Метод будет работать, если оба устройства находятся в одной Wi-Fi-сети.
- Откройте приложение Remote на Apple Watch (синяя иконка с белой кнопкой Play)
- Выберите Apple TV из списка доступных устройств
- На экране часов появится несколько кнопок и сенсорная панель: по ней можно водить пальцем, чтобы управлять приставкой.
Кстати, в App Store есть приложения, которые позволяют использовать Apple Watch в качестве пульта даже к телевизорам и приставкам других брендов. Только скачивайте аккуратно: в подобных безобидных утилитах злоумышленники любят прятать «сюрприз», например, в виде скрытой подписки.
iPhone и iPad
Да, Apple Watch позволяют управлять смартфоном и планшетом, не касаясь их экрана. Разумеется, с определенными ограничениями. Вот как это настроить:
- Откройте на Apple Watch «Настройки» → «Специальные возможности» → «Управление устройствами поблизости»
- Выберите ваше устройство из списка
- На экране часов появятся шесть кнопок управления: «Домой», диспетчер приложений, Центр уведомлений, Пункт управления, Siri и «Параметры». Это похоже на сенсорное меню «Универсального доступа» на iPhone.
- В кнопке «Параметры» скрываются дополнительные элементы: управление воспроизведением, а также настройка жестов. Например, можно настроить одинарное или двойное сжатие кулака, движение рук на определенные действия со смартфоном.
Умный домДля этого потребуется настроить интерфейс HomeKit, после чего вы сможете управлять умным домом, диктуя команды Siri.
Разблокировка Mac
Далеко не все компьютеры Mac и MacBook оснащены сканером Touch ID, а значит вам постоянно приходится вводить пароль на клавиатуре. Если вы пользуетесь Apple Watch, можно настроить быструю разблокировку с их помощью.
Чтобы узнать, поддерживает ли ваш Mac такую фишку, нажмите на «яблочко» в углу экрана, потом «Об этом Mac» → «Отчет о системе» → «Сеть» → Wi-Fi, и найдите строку «Авторазблокировка». Напротив нее будет указана совместимость. Обычно поддерживаются модели Mac 2013 года и новее.
Чтобы всё работало, Apple Watch и Mac должны находиться в одной сети Wi-Fi и под одним Apple ID. Вход в iCloud обязателен, 2FA-аутентификация — тоже. Включите Bluetooth. Минимальные версии ОС — macOS Sierra и watchOS 6.
- Откройте на Mac «Настройки» → «Безопасность и конфиденциальность» → «Общие»
- Выберите «Разрешить Apple Watch разблокировать Mac».
Если вы используете watchOS 7 или новее, на часах должен быть установлен пароль. Когда всё настроено, Mac будет автоматически разблокироваться, когда часы будут надеты на руку и окажутся рядом с ним.
А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides