Как управлять разной техникой при помощи Apple Watch





Смарт-часы от Apple попали в топ-3 самых популярных подарков на последние праздники в России, и не зря. Это очень стильный гаджет, который имеет множество полезных функций. Например, при помощи «яблочных» часов можно взаимодействовать с другими девайсами или управлять ими.





Apple TV

Откройте приложение Remote на Apple Watch (синяя иконка с белой кнопкой Play)

Выберите Apple TV из списка доступных устройств

На экране часов появится несколько кнопок и сенсорная панель: по ней можно водить пальцем, чтобы управлять приставкой.

iPhone и iPad

Откройте на Apple Watch «Настройки» → «Специальные возможности» → «Управление устройствами поблизости»

Выберите ваше устройство из списка

На экране часов появятся шесть кнопок управления: «Домой», диспетчер приложений, Центр уведомлений, Пункт управления, Siri и «Параметры». Это похоже на сенсорное меню «Универсального доступа» на iPhone.

В кнопке «Параметры» скрываются дополнительные элементы: управление воспроизведением, а также настройка жестов. Например, можно настроить одинарное или двойное сжатие кулака, движение рук на определенные действия со смартфоном.

Умный дом

Разблокировка Mac

Откройте на Mac «Настройки» → «Безопасность и конфиденциальность» → «Общие»

Выберите «Разрешить Apple Watch разблокировать Mac».

Apple Watch пригодятся вам, если нужно переключить видеоролик на приставке, а пульт опять куда-то запропастился. Метод будет работать, если оба устройства находятся в одной Wi-Fi-сети.Кстати, в App Store есть приложения, которые позволяют использовать Apple Watch в качестве пульта даже к телевизорам и приставкам других брендов. Только скачивайте аккуратно: в подобных безобидных утилитах злоумышленники любят прятать «сюрприз», например, в виде скрытой подписки.Да, Apple Watch позволяют управлять смартфоном и планшетом, не касаясь их экрана. Разумеется, с определенными ограничениями. Вот как это настроить:Для этого потребуется настроить интерфейс HomeKit, после чего вы сможете управлять умным домом, диктуя команды Siri.Далеко не все компьютеры Mac и MacBook оснащены сканером Touch ID, а значит вам постоянно приходится вводить пароль на клавиатуре. Если вы пользуетесь Apple Watch, можно настроить быструю разблокировку с их помощью.Чтобы узнать, поддерживает ли ваш Mac такую фишку, нажмите на «яблочко» в углу экрана, потом «Об этом Mac» → «Отчет о системе» → «Сеть» → Wi-Fi, и найдите строку «Авторазблокировка». Напротив нее будет указана совместимость. Обычно поддерживаются модели Mac 2013 года и новее.Чтобы всё работало, Apple Watch и Mac должны находиться в одной сети Wi-Fi и под одним Apple ID. Вход в iCloud обязателен, 2FA-аутентификация — тоже. Включите Bluetooth. Минимальные версии ОС — macOS Sierra и watchOS 6.Если вы используете watchOS 7 или новее, на часах должен быть установлен пароль. Когда всё настроено, Mac будет автоматически разблокироваться, когда часы будут надеты на руку и окажутся рядом с ним.