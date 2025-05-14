Как ускорить AirDrop на iPhone и iPad

Олег

iPhone


AirDrop это незаменимая вещь, когда вам нужно передать файлы между «яблочными» устойствами напрямую без интернета. Однако в некоторых случаях он может работать нестабильно — например, если отметить сразу несколько сотен фотографий — или медленно.

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Есть довольно простой способ ускорить AirDrop или избавить его от глюков при передаче с iPhone или iPad на Mac (и обратно) — для этого достаточно сменить способ передачи с беспроводного на проводной. Вот как это делается:

  • Подключите свой iPhone или iPad к Mac с помощью кабеля
  • Отметьте нужные для передачи файлы
  • Выберите метод передачи AirDrop и нужное устройство в нем
  • Вы увидите табличку «AirDrop по проводному подключению».
AirDrop

Воспользуйтесь оригинальным либо качественным сторонним проводом с поддержкой USB 3/4, чтобы он не «резал» скорость. Фишка особенно полезна владельцам iPhone и iPad с поддержкой USB 3 — это модели iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также большинство iPad с портом Type-С. Скорость по проводу с этими девайсами будет ощутимо выше, чем по беспроводному соединению. 

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Источник:
Jeronimo's Tech
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