Как ускорить AirDrop на iPhone и iPad

AirDrop это незаменимая вещь, когда вам нужно передать файлы между «яблочными» устойствами напрямую без интернета. Однако в некоторых случаях он может работать нестабильно — например, если отметить сразу несколько сотен фотографий — или медленно.
- Подключите свой iPhone или iPad к Mac с помощью кабеля
- Отметьте нужные для передачи файлы
- Выберите метод передачи AirDrop и нужное устройство в нем
- Вы увидите табличку «AirDrop по проводному подключению».
Воспользуйтесь оригинальным либо качественным сторонним проводом с поддержкой USB 3/4, чтобы он не «резал» скорость. Фишка особенно полезна владельцам iPhone и iPad с поддержкой USB 3 — это модели iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также большинство iPad с портом Type-С. Скорость по проводу с этими девайсами будет ощутимо выше, чем по беспроводному соединению.
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