Как ускорить Google Chrome, благодаря новой функции

Неактивные вкладки браузера больше не будут загружать память ПК.
Один из самых популярных браузеров Google Chrome известен не только своим удобством, но и прожорливостью. Последнее обновление (130.0.6723.92) добавляет настройки производительности — система ограничивает потребление памяти вкладками, которыми вы не пользуетесь. На выбор дается три режима:
- Умеренный — вкладки долго остаются активными;
- Сбалансированный — стандартный режим с оптимальным сроком работы вкладок
- Максимальный — вкладки становятся неактивными по истечении короткого периода времени.
Для появления опции необходимо обновить браузер до последней версии:
- Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;
- Далее «Настройки»;
- Переходим в пункт «О браузере Chrome», обновление запуститься автоматически.
Как включить оптимизацию Google Chrome:
- Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;
- Далее «Настройки»;
- Выбираем «Производительность»;
- Во вкладке «Память» переключаем тумблер «Экономии памяти».
Пользователи также могут видеть «Предупреждение о проблемах с производительностью», и ускорить просмотр веб-страниц, нажав на опцию «Исправить сейчас». Отключить уведомления можно в настройках производительности, вкладка «Общее».