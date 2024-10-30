Как ускорить Google Chrome, благодаря новой функции

Артем
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Неактивные вкладки браузера больше не будут загружать память ПК.

Один из самых популярных браузеров Google Chrome известен не только своим удобством, но и прожорливостью. Последнее обновление (130.0.6723.92) добавляет настройки производительности — система ограничивает потребление памяти вкладками, которыми вы не пользуетесь. На выбор дается три режима:

  • Умеренный — вкладки долго остаются активными;
  • Сбалансированный — стандартный режим с оптимальным сроком работы вкладок
  • Максимальный — вкладки становятся неактивными по истечении короткого периода времени.


Для появления опции необходимо обновить браузер до последней версии:

  • Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;
  • Далее «Настройки»;
  • Переходим в пункт «О браузере Chrome», обновление запуститься автоматически.


Как включить оптимизацию Google Chrome:

  • Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;
  • Далее «Настройки»;
  • Выбираем «Производительность»;
  • Во вкладке «Память» переключаем тумблер «Экономии памяти».
Google также добавил в Chrome инструмент определения производительности. Он выявляет потенциальные проблемы с производительностью, которые могут замедлить работу браузера, и расскажет, как исправить проблему. Например, закрыть забытые вкладки, что освободит дополнительные ресурсы. 

Пользователи также могут видеть «Предупреждение о проблемах с производительностью», и ускорить просмотр веб-страниц, нажав на опцию «Исправить сейчас». Отключить уведомления можно в настройках производительности, вкладка «Общее».

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Источник:
Google
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