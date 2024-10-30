Как ускорить Google Chrome, благодаря новой функции

Умеренный — вкладки долго остаются активными;

Сбалансированный — стандартный режим с оптимальным сроком работы вкладок

Максимальный — вкладки становятся неактивными по истечении короткого периода времени.

Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;

Далее «Настройки»;

Переходим в пункт «О браузере Chrome», обновление запуститься автоматически.

Кликаем «Меню» (три точки) в правом верхнем углу;

Далее «Настройки»;

Выбираем «Производительность»;

Во вкладке «Память» переключаем тумблер «Экономии памяти».

Неактивные вкладки браузера больше не будут загружать память ПК.Один из самых популярных браузеров Google Chrome известен не только своим удобством, но и прожорливостью. Последнее обновление (130.0.6723.92) добавляет настройки производительности — система ограничивает потребление памяти вкладками, которыми вы не пользуетесь. На выбор дается три режима:Для появления опции необходимо обновить браузер до последней версии:Как включить оптимизацию Google Chrome:Google также добавил в Chrome инструмент определения производительности. Он выявляет потенциальные проблемы с производительностью, которые могут замедлить работу браузера, и расскажет, как исправить проблему. Например, закрыть забытые вкладки, что освободит дополнительные ресурсы.Пользователи также могут видеть «Предупреждение о проблемах с производительностью», и ускорить просмотр веб-страниц, нажав на опцию «Исправить сейчас». Отключить уведомления можно в настройках производительности, вкладка «Общее».