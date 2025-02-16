Как ускорить работу старого iPhone после обновления до iOS 18

Время бежит незаметно, и вот доказательство: iPhone 11 вышел 5 лет назад и получил уже 5 обновлений iOS. Возможно, Apple выпустит для него еще одну ОС, но даже на iOS 18 смартфон может чувствовать себя неважно — хотя бы ввиду своего почтенного возраста.
1. Удалите ненужные приложения и виджеты
За несколько лет у вас наверняка накопились приложения и виджеты, которые уже не нужны или не используются. Особенно если вы переносите бэкапы уже 5-10 лет подряд. Виджеты отличаются фоновой активностью и нагружают процессор смартфона в момент включения, разблокировки экрана или возврата на рабочий стол, а иногда и в другие периоды.
То же касается приложений — многие из них поддерживают фоновую активность вроде подгрузки данных с серверов даже в закрытом состоянии. Удалите всё, чем не пользуетесь — смартфону сильно полегчает!
2. Освободите накопитель
Полная загрузка внутренней памяти негативно влияет на быстродействие iPhone и iPad. Если память устройства забита под завязку, вы заметите, как айфон тормозит и глючит, приложения открываются долго, а интерфейс лагает.
Дело в том, что внутренняя память используется для подгрузки данных («своп»), а также для работы с кэшем — в современных приложениях его очень много. Если свободного места мало, распаковать временные данные некуда, и смартфон делает это по частям, замедляя при этом работу.
Прошерстите свою медиатеку, удалите или выгрузите в облако семейные видео — обычно они просматриваются раз в несколько лет. Почистите кэш в Telegram, удалите загруженные открытками чаты в WhatsApp, переустановите YouTube и ВК. Вы удивитесь, как много памяти занято мусором! На крайний случай можно воспользоваться таким методом очистки.
3. Очистите Safari
Нативный браузер Apple обычно использует большинство владельцев iPhone и iPad, при этом он активно накапливает кэш — спустя пару лет браузер запросто способен обрасти несколькими гигабайтами мусора. Обычно в кэше хранятся подгруженные ранее версии сайтов, которые уже спустя пару дней или недель становятся неактуальными.
Чтобы почистить кэш Safari, откройте «Настройки» → «Основные» → «Хранилище», найдите в списке браузер и нажмите «данные сайтов». Подождите прогрузки строк и очистите кэш кнопкой «Удалить все данные». После этого потребуется заново войти в аккаунты на сайтах. Если нужно почистить выборочно, сдвигайте нужную строку влево и жмите на корзину.
4. Отключите автообновление приложений
Удобно, когда приложения поддерживаются в актуальном состоянии, но процесс автообновления нагружает устройство в фоне и расходует заряд. Для старого айфона или айпада будет гораздо легче, если вы отключите эту фичу, и будете обновлять приложения из App Store вручную, когда девайс не используется. Благо, это делается одной кнопкой — нажать её раз в неделю перед сном совсем не трудно.
Чтобы отключить автообновление, откройте «Настройки» → «Приложения» → App Store, и выключите тумблер «Обновления ПО».
5. Отключите фоновые активности приложений
Разработчики стремятся включить по умолчанию как можно больше процессов в своих приложениях, чтобы они максимально быстро подгружали контент и удерживали ваше внимание. Но по-настоящему необходима фоновая подгрузка лишь некоторым из них. Отключите «свободное хождение» в сеть для тех утилит, которые не нужаются в этом критически.
Найти раздел можно в «Настройках» → «Основные» → «Обновление контента».
6. Включите понижение движения и прозрачностиЭта настройка уже долгие годы помогает владельцам старых «яблок» ускорить их работу. Она находится в «Универсальном доступе», в разделе «Движение». Включите тумблер «Уменьшить движение» и система уберет некоторые анимации, нагружающие видеочип.
Также можно уменьшить прозрачность элементов системы, так как «блюр» тоже серьезно «кушает» ресурсы. Пройдите в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста» и включите тумблер.
7. Замените аккумулятор
Фото: Unsplash
Эта процедура решает проблемы не только с автономностью, но и с производительностью. Когда батарея изношена, iOS пытается снизить нагрузку на нее, чтобы не допустить фатальных ошибок и перезапусков. Как итог — система замедляется, так как пиковые значения напряжения АКБ для нее уже недоступны. Эту функцию можно отключить, но тогда смартфон будет перезагружаться в самые неподходящие моменты.
Всё что нужно знать о замене аккумулятора iPhone, iPad и Mac, мы рассказали в соответствующих статьях. Там же есть недорогие батареи от проверенных вендоров.
8. Отключите энергосбережениеЭтот режим крайне полезен, чтобы в экстренной ситуации «дожить до розетки», но пользоваться им на постоянной основе некомфортно: система урезает производительность и анимации, айфон чаще лагает и задумывается.
Если вы заменили аккумулятор на новый, отучите себя включать энергосбережение на постоянной основе. Тогда быстродействие айфона вас порадует.
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