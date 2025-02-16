Как ускорить работу старого iPhone после обновления до iOS 18







Время бежит незаметно, и вот доказательство: iPhone 11 вышел 5 лет назад и получил уже 5 обновлений iOS. Возможно, Apple выпустит для него еще одну ОС, но даже на iOS 18 смартфон может чувствовать себя неважно — хотя бы ввиду своего почтенного возраста.

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