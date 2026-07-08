Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как устанавливать на Mac любые платные приложения бесплатно и где их скачать

Фархад


В последние годы владельцы Mac все чаще сталкиваются с ситуацией, когда нужное приложение невозможно найти в App Store из-за региональных ограничений или санкций. Во всяком случае, так это объясняет Apple. Вдобавок некоторые разработчики тотально ограничивают возможность использования их софта из России. В результате многие пользователи ошибочно считают, что macOS запрещает устанавливать подобные утилиты. На самом деле это не так — система лишь требует дополнительного подтверждения безопасности и использование альтернативных источников. Рассказываем, как устанавливать на Mac любые приложения и где их скачать бесплатно.

Важно: все манипуляции со своим компьютером вы проводите на свой страх и риск. Избегайте установки утилит или игр из подозрительных источников/торрентов. Редакция iGuides не несёт ответственности за установленные вами приложения на свои компьютеры.

Кому это вообще нужно? Начнём с того, что многие полезные программы никогда не попадали в App Store. Это различные утилиты для настройки системы, менеджеры окон, программы для мониторинга компьютера, инструменты разработчиков и десятки других приложений, о которых мы регулярно рассказываем на iGuides.

Кроме того, некоторые разработчики предпочитают распространять свои продукты самостоятельно, чтобы не платить комиссию жадной Apple и быстрее выпускать обновления. Поэтому отсутствие программы в App Store вовсе не означает, что ее нельзя безопасно установить.

Как устанавливать приложения не из App Store без ограничений

Для установки любых приложений нужно отключить Gatekeeper. Это встроенный механизм защиты в macOS, который проверяет цифровую подпись приложений. Он же разрешает запуск только, если утилита прошла проверку Apple. Как вы понимаете, взломанные и модифицированные приложения такие проверки никогда не пройдут. Поэтому приступаем к отключению лишней проверки.

Чтобы снять ограничения и устанавливать любые приложения, выполните следующее:
  • Откройте «Терминал» на Mac (его проще найти через Spotlight сочетанием cmd+пробел);

  • Скопируйте команду для отключения Gatekeeper: sudo spctl --master-disable
  • Вставьте её в «Терминал» и нажмите Enter;

  • Введите пароль разблокировки вашего Mac;
  • Готово!



Теперь в настройках безопасности появится пункт «Разрешить запуск приложений, загруженных из любого источника», а система перестанет блокировать сторонние программы.

Вы можете вернуть защиту обратно в любой момент. Для этого запустите «Терминал» и введите следующую команду:
sudo spctl --master-enable

Где искать бесплатные приложения



Забавно, что более 20 лет назад основатель Apple Стив Джобс открыто заявил: «Мы считаем, что 80% людей, которые крадут контент, не хотят этого делать; просто у них нет законной альтернативы». Тогда речь шла о музыке и iTunes. Но суть остаётся той же. 

Сегодня самым популярным ресурсом с модифицированными версиями приложений и игр выступает AppsTorrent. Мало того, что тут собраны сотни утилит, вылеченных от жадности, так ещё и можно найти предыдущие сборки. Это очень полезно, если старая версия приложения у вас работала лучше, не вылетала или вам просто не нравится редизайн.

Ещё один плюс AppsTorrent — комьюнити. В описании к приложениям сразу расписано, на каких моделях утилита работает стабильно, а в комментариях пользователи делятся личным опытом. Причём там же можно найти решение проблемы в случае каких-либо неполадок.
Второй вариант — искать аналоги нужных приложений в виде проектов от энтузиастов с GitHub. Благо с развитием нейросетей и вайбкодинга качество таких утилит стало в разы лучше. Причём их количество начало расти в геометрической прогрессии.

Если вы не хотите оформлять подписки или покупать дорогое программное обеспечение, обязательно обратите внимание на приложения с открытым исходным кодом. Многие из них по функциональности практически не уступают коммерческим аналогам.

Вердикт



Установка приложений не из Mac App Store — совершенно нормальная практика для macOS. Особенно в текущих реалиях. Главное — использовать проверенные источники, а не рандомные торренты. Ну и следите за iGuides, чтобы не пропустить самые полезные бесплатные утилиты, о которых мы часто рассказываем.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Это бесплатное приложение наконец подружит Windows и macOS. Смотрите сами
Проверьте свой Mac на наличие мусора: эта бесплатная утилита найдёт гигабайты хлама на вашем компьютере
Как выжать максимум из строки меню в macOS? Нашли полезную и бесплатную утилиту

Рекомендации

Рекомендации

restore: запустил сервис для пополнения Apple ID, подписок и игр российской картой или через СБП
Bloomberg: в России разблокируют Telegram
9 веских причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 9 и Android 17

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также