Как устанавливать на Mac любые платные приложения бесплатно и где их скачать

В последние годы владельцы Mac все чаще сталкиваются с ситуацией, когда нужное приложение невозможно найти в App Store из-за региональных ограничений или санкций. Во всяком случае, так это объясняет Apple. Вдобавок некоторые разработчики тотально ограничивают возможность использования их софта из России. В результате многие пользователи ошибочно считают, что macOS запрещает устанавливать подобные утилиты. На самом деле это не так — система лишь требует дополнительного подтверждения безопасности и использование альтернативных источников. Рассказываем, как устанавливать на Mac любые приложения и где их скачать бесплатно.
Важно: все манипуляции со своим компьютером вы проводите на свой страх и риск. Избегайте установки утилит или игр из подозрительных источников/торрентов. Редакция iGuides не несёт ответственности за установленные вами приложения на свои компьютеры.
Кому это вообще нужно? Начнём с того, что многие полезные программы никогда не попадали в App Store. Это различные утилиты для настройки системы, менеджеры окон, программы для мониторинга компьютера, инструменты разработчиков и десятки других приложений, о которых мы регулярно рассказываем на iGuides.
Кроме того, некоторые разработчики предпочитают распространять свои продукты самостоятельно, чтобы не платить комиссию жадной Apple и быстрее выпускать обновления. Поэтому отсутствие программы в App Store вовсе не означает, что ее нельзя безопасно установить.
Как устанавливать приложения не из App Store без ограничений
Для установки любых приложений нужно отключить Gatekeeper. Это встроенный механизм защиты в macOS, который проверяет цифровую подпись приложений. Он же разрешает запуск только, если утилита прошла проверку Apple. Как вы понимаете, взломанные и модифицированные приложения такие проверки никогда не пройдут. Поэтому приступаем к отключению лишней проверки.
Чтобы снять ограничения и устанавливать любые приложения, выполните следующее:
- Откройте «Терминал» на Mac (его проще найти через Spotlight сочетанием cmd+пробел);
- Скопируйте команду для отключения Gatekeeper: sudo spctl --master-disable
- Вставьте её в «Терминал» и нажмите Enter;
- Введите пароль разблокировки вашего Mac;
- Готово!
Теперь в настройках безопасности появится пункт «Разрешить запуск приложений, загруженных из любого источника», а система перестанет блокировать сторонние программы.
Вы можете вернуть защиту обратно в любой момент. Для этого запустите «Терминал» и введите следующую команду:
sudo spctl --master-enable
Где искать бесплатные приложения
Забавно, что более 20 лет назад основатель Apple Стив Джобс открыто заявил: «Мы считаем, что 80% людей, которые крадут контент, не хотят этого делать; просто у них нет законной альтернативы». Тогда речь шла о музыке и iTunes. Но суть остаётся той же.
Сегодня самым популярным ресурсом с модифицированными версиями приложений и игр выступает AppsTorrent. Мало того, что тут собраны сотни утилит, вылеченных от жадности, так ещё и можно найти предыдущие сборки. Это очень полезно, если старая версия приложения у вас работала лучше, не вылетала или вам просто не нравится редизайн.
Ещё один плюс AppsTorrent — комьюнити. В описании к приложениям сразу расписано, на каких моделях утилита работает стабильно, а в комментариях пользователи делятся личным опытом. Причём там же можно найти решение проблемы в случае каких-либо неполадок.
Если вы не хотите оформлять подписки или покупать дорогое программное обеспечение, обязательно обратите внимание на приложения с открытым исходным кодом. Многие из них по функциональности практически не уступают коммерческим аналогам.
Вердикт
Установка приложений не из Mac App Store — совершенно нормальная практика для macOS. Особенно в текущих реалиях. Главное — использовать проверенные источники, а не рандомные торренты. Ну и следите за iGuides, чтобы не пропустить самые полезные бесплатные утилиты, о которых мы часто рассказываем.