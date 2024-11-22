Как установить ChatGPT на iPhone, iPad, Mac, Android и Windows





Впервые медиапространство взорвалось от нейросетевого чат-бота ChatGPT в начале 2023 года. Несколько месяцев интернет наперебой восторгался, как складно ИИ ведет диалог, какие задачи умеет решать и как сдает экзамены вместо студентов. Когда стало ясно, что революций больше не намечается, массовый интерес постепенно потух, но работа над чат-ботом отнюдь не прекратилась.

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