Как установить ChatGPT на iPhone, iPad, Mac, Android и Windows

Впервые медиапространство взорвалось от нейросетевого чат-бота ChatGPT в начале 2023 года. Несколько месяцев интернет наперебой восторгался, как складно ИИ ведет диалог, какие задачи умеет решать и как сдает экзамены вместо студентов. Когда стало ясно, что революций больше не намечается, массовый интерес постепенно потух, но работа над чат-ботом отнюдь не прекратилась.
Ниже мы расскажем, как установить ChatGPT на разные современные ОС.
Сразу отметим: на iOS и Android приложение и сервер не работают без сервиса для смены виртуального местоположения. Учтите этот момент, иначе не сможете даже зарегистрироваться. Для регистрации достаточно аккаунта Apple или Google.
iOS и iPadOS
В Apple App Store существует официальное мобильное приложение ChatGPT. К сожалению, для российских аккаунтов Apple оно недоступно: по запросу в поиске выпадает множество неофициальных приложений и подделок. Пользоваться ими мы не рекомендуем. Лучше скачать официальное, тем более что в нём есть русский язык. Ссылка на приложение здесь.
Для этого потребуется Apple ID с регионом, отличным от России. Если у вас нет активных подписок, оформленных в App Store, можно сменить страну прямо в вашем текущем аккаунте. Для этого пройдите в App Store на iPhone / iPad, нажмите на своё имя в верхнем углу, а потом — на своё имя и email. Здесь вы увидите строку «Страна/Регион»: нажмите на неё и выберите другую страну, например, США. В качестве способа оплаты выберите «Нет», а в поле с адресом и номером телефона можно вписать рандомные значения. Регион сменится и вам станут доступны приложения, которые отключены для россиян.
При активных подписках (например, Apple Music) система не даст сменить регион аккаунта до их окончания. В этом случае лучше создать новый аккаунт Apple: пройдите на страницу account.apple.com, нажмите «Создание Аккаунта Apple» и следуйте подсказкам. При создании выберите страну, отличную от РФ, например, Казахстан или те же США.
Android
Для «зеленого робота» также существует официальное приложение ChatGPT, которое, к слову, вышло существенно позже «айфоновского». Здесь российские аккаунты тоже обделили, а создать новый зарубежный вы, скорее всего, не сможете: Google может потребовать номер телефона выбранной страны. Можете попробовать завести свежий иностранный аккаунт — вот ссылка на приложение ChatGPT в Google Play Store.
Существенно проще будет найти, скачать и установить APK-файл приложения с надежного агрегатора — благо платформа это позволяет.
macOSУтилита для Mac была выпущена командой OpenAI в начале 2024 года. Она поддерживает только macOS 13 (Ventura) или новее, при этом ваш компьютер должен работать на базе чипа Silicon M1 или новее. Скачать dmg-пак можно на официальном сайте OpenAI.
Приложение не работает в российском регионе, но это полбеды. Утилитой для смены виртуального местоположения, как на смартфоне, тут не обойдешься: ChatGPT интегрируется в систему и доступ к серверам должен иметь перманентно. Некоторые настраивают для этой цели кастомный DNS-сервер, например, вот такой. Скачайте файл по строке «Control D Quick Setup для Mac», установите его, введите comms в графу Resolver ID и нажмите Confugure. С этим лайфхаком GhatGPT будет работать в фоне без сбоев.