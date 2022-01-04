Разработчик из сообщества GitHub представил небольшой скрипт, который добавляет на рабочий стол Windows 11 док-панель из macOS. Об этом сообщается на официальной страничке проекта.
Скрипт TaskbarXI не имеет настроек и даже графического интерфейса. Суть его работы проста: после запуска он просто обрезает системную панель задач Windows 11 слева и справа от иконок приложений, оставляя лишь место посередине. При этом углы созданной док-панели скругляются, и она выглядит точь-в-точь как оригинальный Dock из macOS Catalina.
Панель, которую создает скрипт от нидерландского разработчика, можно прикрепить не только внизу, но и к боковой части дисплея. Кроме того, она может перемещаться между несколькими экранами, если к компьютеры подключен дополнительный монитор. Если разработка окажется востребована, автор планирует в следующих версиях добавить для утилиты графический интерфейс и несколько настроек внешнего вида.
Чтобы попробовать TaskbarXI, скачайте его с официальной странички проекта на GitHub. Там же можно ознакомиться с особенностями скрипта и возможными неполадками, с которыми вы можете столкнуться — обязательно прочтите примечание к утилите. Скорее всего, Windows 10 не поддерживается, но если вы попробовали скрипт на этой системе — поделитесь в комментариях.
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